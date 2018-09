La fattura elettronica diventa obbligatoria Cos' è e come funziona

Fisco - al via la fattura elettronica per gli acquisti tax free - : L'obbligo sarà esteso il primo gennaio 2019 a chiunque abbia una partita Iva e ai rivenditori di carburante. Soddisfatti i principali operatori del settore: "L'intero sistema turistico beneficerà ...

fatturazione elettronica - come funziona per le imprese private e cosa cambia : Al via l’obbligo di Fatturazione elettronica anche tra privati: come funziona, passaggi da seguire e invio. cosa fare

Scatta l'obbligo per la fattura elettronica : cos'è e come funziona : Da sabato 1 settembre entra in vigore l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le vendite tax free ad acquirenti...

fatturazione elettronica : che cos'è e come funziona - : Con il nuovo anno, arriva l'obbligo della cosiddetta e-fattura. Ecco che cosa cambia e quali sono le procedure per generarla e inviarla, sia tra privati che verso la pubblica amministrazione

fatturazione elettronica - come funziona per le imprese private e cosa cambia : Al via l’obbligo di Fatturazione elettronica anche tra privati: come funziona, passaggi da seguire e invio. cosa fare

Zucchetti - 230 tappe per parlare di fatturazione elettronica : Numeri che da soli mostrano quanto sia stato importante lo sforzo di Zucchetti per formare e informare partner, aziende e professionisti su un tema che da mesi risulta centrale per l'economia ...

Partiva Iva : minimi esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica : Novità in arrivo per i titolari di Partite Iva. Secondo quanto riporta, il sito delle piccole-medie imprese Pmi.it il Ministero dell'Economia starebbe studiando un provvedimento che escluda i contribuenti minimi che rientrano nel nuovo Regime forfettario dall'obbligo di fatturazione elettronica e che allarghi la platea di coloro ...

Dl benzina - Senato approva proroga per la fatturazione elettronica : Con 159 sì, 51 no e 68 astenuti, il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto che proroga il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le ...

Fisco : Ascom Padova - bene eliminazione fatturazione elettronica sotto 100mila euro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Non ci dovrebbero essere. Però è anche vero che l'Unione europea fa fatica a comprendere le peculiarità dell'imprenditoria italiana. Diciamo - continua Bertin - che le leggi continentali sono tarate sulle imprese tedesche e francesi che sono mediamente grandi. Da noi, pe

Fisco : Ascom Padova - bene eliminazione fatturazione elettronica sotto 100mila euro : Padova, 18 lug. (AdnKronos) - sotto i 100mila euro niente fattura elettronica. E' quanto si ripromette di ottenere il governo nella conversione del "decreto dignità" ed è quanto si attendono le piccole imprese che, a differenza delle grandi, trovano onerosa l'introduzione di un obbligo che, in assen

Fisco : Ascom Padova - bene eliminazione fatturazione elettronica sotto 100mila euro : Padova, 18 lug. (AdnKronos) – sotto i 100mila euro niente fattura elettronica. E’ quanto si ripromette di ottenere il governo nella conversione del “decreto dignità” ed è quanto si attendono le piccole imprese che, a differenza delle grandi, trovano onerosa l’introduzione di un obbligo che, in assenza di novità, dovrebbe scattare con l’inizio del 2019.“Nei giorni scorsi – rivela il presidente ...

Fisco : Ascom Padova - bene eliminazione fatturazione elettronica sotto 100mila euro : Padova, 18 lug. (AdnKronos) – sotto i 100mila euro niente fattura elettronica. E’ quanto si ripromette di ottenere il governo nella conversione del “decreto dignità” ed è quanto si attendono le piccole imprese che, a differenza delle grandi, trovano onerosa l’introduzione di un obbligo che, in assenza di novità, dovrebbe scattare con l’inizio del 2019.“Nei giorni scorsi – rivela il presidente ...

Confartigianato Cuneo aiuta le aziende ad affrontare l'obbligo della fattura elettronica : C'è una "rivoluzione" che sta per colpire il mondo delle imprese, e Confartigianato Cuneo si conferma vicina al mondo economico delle piccole e medie imprese, pronta come sempre ad affiancare le ...

fattura elettronica pa : quando è obbligatoria e come funziona : Negli ultimi giorni si sente molto parlare dei rinvii per quanto riguarda l’introduzione della Fatturazione elettronica. In Italia la Fattura