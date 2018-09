Kimi Raikkonen | GP Italia Monza 2018 | “La macchina era veloce Mi sono dovuto arrendere

F1 - GP Italia 2018 : Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono pronti all'impresa - ma Lewis Hamilton è vicino : ... dato che Valtteri Bottas sembra lontano dalla competitività in questo weekend, sia per riaprire definitivamente il Mondiale 2018, andando a togliere punti pesanti al campione del mondo in carica. ...

F1 - GP Italia 2018 : Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono pronti all’impresa - ma Lewis Hamilton è vicino : Era dal 2010 (con Fernando Alonso) che una Ferrari non scattava dalla pole position del Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Era addirittura dal 2000 (con Michael Schumacher e Rubens Barrichello) che due Rosse non monopolizzavano la prima fila di Monza. A questo punto per la scuderia di Maranello non rimane che ritoccare l’ultimo (e più importante) record ancora da battere. Ovvero gli otto anni senza vittoria sulla pista di casa. ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : il ruolo chiave di Kimi Raikkonen in gara. Si metterà al servizio di Sebastian Vettel? : Kimi Raikkonen ha fatto saltare il banco e ha conquistato un’incredibile pole position per il GP d’Italia 2018: il finlandese ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e domani scatterà dalla prima piazzola a 15 mesi di distanza dall’ultima volta. Un numero d’antologia per il pilota della Ferrari che ha stupito tutti e ha scatenato i suoi innumerevoli tifosi, facendo esplodere il pubblico assiepato sugli spalti del ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Kimi Raikkonen - il guizzo del fuoriclasse. Giro da antologia : riconferma ad un passo? : Nel momento più importante della stagione, a 15 mesi di distanza dall’ultima partenza al palo, Kimi Raikkonen ha piazzato la zampata del fuoriclasse indiscusso e ha conquistato la 18esima pole position della carriera. Un Giro da antologia sul tracciato di Monza, di fronte al proprio pubblico, permetterà al finlandese di scattare davanti a tutti nella gara in programma domani: un numero stellare confezionato dal finlandese che sta ...

Kimi Raikkonen - GP Italia 2018 : “Monza - il posto migliore per la pole position. Voglio ripetermi in gara” : Kimi Raikkonen è stato semplicemente stellare nelle qualifiche del GP d’Italia 2018 e ha conquistato una vertiginosa pole position sul tracciato di Monza. Di fronte al fiume rosso accorso in massa presso il circuito brianzolo, il pilota della Ferrari si è inventato una vera e propria magia tornando davanti a tutti dopo un lungo digiuno: il finlandese è stato letteralmente perfetto nel giro decisivo e ha così messo in fila Sebastian Vettel ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Kimi Raikkonen spaziale! Pole-position da fenomeno - 2° Vettel! 3° un Hamilton indomabile : La tensione si tagliava con il coltello a Monza, si sapeva che sarebbe stata una sfida decisa per una questione di millesimi, e così è stato. Le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno sono state tra le più belle di sempre. La pole position la piazza Kimi Raikkonen (Ferrari) con il nuovo record della pista in 1:19.119 con gomma SuperSoft, diventando l’autore del giro con la più alta velocità media di sempre della ...

Kimi Raikkonen partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti a Sebastian Vettel : Il pilota finlandese della Ferrari Kimi Raikkonen partirà dalla prima posizione nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. Dopo diciotto anni la prima fila del Gran Premio d’Italia tornerà quindi ad essere occupata The post Kimi Raikkonen partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti a Sebastian Vettel appeared first on Il Post.

Kimi Raikkonen - GP Italia 2018 : 'Giornata positiva - domenica punto alla vittoria' : ' La giornata è stata positiva spiega ai microfoni di Sky Sport anche se ha vissuto diversi stop. Nella prima sessione l'asfalto bagnato ha condizionato parecchio i lavori, non consentendoci di ...

Kimi Raikkonen - GP Italia 2018 : “Giornata positiva - domenica punto alla vittoria” : Kimi Raikkonen è decisamente soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Il finlandese, infatti, ha fatto segnare la seconda migliore prestazione di questo venerdì, fermandosi ad appena due decimi dal compagno Sebastian Vettel e tenendo a bada le due Mercedes. Come se non bastasse, “Ice Man”, sul quale si annidano numerose voci sul futuro, che lo vedono tra conferma ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Ferrari al comando con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen : Due Ferrari al comando nelle prove libere 2 del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Sulla pista di Monza, Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo in 1’21″105 davanti di 27 centesimi a Kimi Raikkonen. Seguono poi le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Una sessione che è stata interrotta nella prima parte per lo spaventoso incidente di Marcus Ericsson, ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Sergio Perez sorprende tutti nel finale! Secondo Kimi Raikkonen - problemi per Sebastian Vettel : Il weekend di Monza è cominciato all’insegna della pioggia. Le prime prove libere hanno premiato Sergio Perez, che sull’asfalto bagnato è stato il più veloce, piazzando il miglior tempo proprio nel finale. Dietro di lui Kimi Raikkonen, poi l’altra Force India di Esteban Ocon. Decimo e undicesimo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, problemi per Sebastian Vettel, che ha avuto un problema al cambio (che comunque non porterà a ...

F1 – Raikkonen tra futuro e consapevolezze : le parole di Kimi a Monza : Kimi Raikkonen sereno e positivo in conferenza stampa a Monza: le parole del ferrarista in vista del Gp d’Italia L’attesa è finalmente terminata: è ufficialmente iniziato il weekend del Gp d’Italia e dopo lo spettacolo di ieri a Milano i piloti sono finalmente a Monza per incontrare i tifosi e la stampa e raccontare le sensazioni con le quali arrivano a questo nuovo appuntamento della stagione 2018 di ...

Kimi Raikkonen - GP Italia Monza 2018 : “Nessuna novità sul contratto. Io e Vettel lotteremo anche tra noi per vincere” : Nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend di gara, Kimi Raikkonen si è concesso ai microfoni in questo round Italiano a Monza, il 14° del Mondiale 2018 di Formula Uno, l’appuntamento di casa per la Ferrari a cui tutti, piloti, tecnici e dirigenti tengono particolarmente. Tiene banco ancora la questione contratto per quanto riguarda il finlandese. Non è stato ancora annunciato nulla sul suo futuro e Kimi, secondo il suo ...

F1 - Sebastian Vettel : “Vogliamo fare qualcosa di speciale a Monza”; Kimi Raikkonen : “Abbiamo una macchina per vincere” : Il weekend del GP d’Italia a Monza, 14° round del Mondiale di Formula Uno 2018, sta per entrare nel vivo. Tuttavia, questa settimana che culminerà nella gara sul tracciato brianzolo ha in sé tanti eventi da contorno, per far vivere agli appassionati, specialmente ai tifosi della Ferrari, emozioni speciali. Una serie di iniziative che vanno a comporre lo spettacolo del F.1 Milan Festival 2018, in Darsena (zona navigli a Milano). ...