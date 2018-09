Juventus | CR7 ancora a secco Allegri lo difende | Solo sfortuna

Parma-Juventus 1-2 : bianconeri forza nove con Mandzukic - non con CR7 : Il croato fa un altro gol lampo in trasferta e l’assist per Matuidi, il portoghese si fa attendere. Ancora una volta, però, la squadra di Allegri sembra subire troppo

Parma-Juventus - Cristiano Ronaldo ancora a secco nel primo tempo : medicazioni a bordo campo per Cr7 [VIDEO] : medicazioni in campo per Cristiano Ronaldo a pochi minuti dal termine del primo tempo di Parma-Juventus Il primo tempo dell’anticipo di questa sera della terza giornata di Serie A tra Parma e Juventus è terminato sulla parità. Mandzukic ha portato in vantaggio i bianconeri al 2′ di gioco, ma il Parma è riuscito a pareggiare i conti nel 33′ con Gervinho. Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol, anche se un colpo di testa ...

Pronostico Parma Juventus/ Marchesi : Cr7? Il gol arriverà a su Gervinho… - esclusiva - : Pronostico Parma Juventus: intervista esclusiva a Rino Marchesi sulla partita, in programma oggi alle ore 18.00 al Tardini per la Serie A.

Juventus - Allegri : "Rabbia Cr7 meglio per noi"/ Ultime notizie - sfida al Parma : "Khedira indiscutibile" : Juventus, Allegri: "Rabbia Cr7 meglio per noi". Ultime notizie, il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Parma: "Khedira indiscutibile"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 09:22:00 GMT)

Juventus - Allegri in conferenza : «Lo scudetto passa anche dal Tardini - domani CR7 con Mandzukic» : L’ultimo match prima della sosta delle nazionali vedrà impegnata la Juventus al Tardini di Parma. I bianconeri vogliono conquistare i tre punti per rimanere a punteggio pieno, ma Allegri, nella consueta conferenza pre-gara, tiene alta l’attenzione del gruppo: «Non dobbiamo sottovalutare una trasferta che è sempre stata ostica. È da questi campi che passa la lotta per lo scudetto. In più le prime sei squadre si sono livellate ...

Juventus - Allegri : "In campo Can o Khedira. CR7? Arrabbiato per il premio" : I campioni d'Italia tornano in campo dopo la vittoria contro la Lazio e il sorteggio fortunato di Montecarlo. Allegri non vuole abbassare la guardia e prepara con attenzione la partita del Tardini, ...

Juventus - la sorella di CR7 : “Ha vinto Modric? Ecco in numeri - giudicate voi” : CR7- Il “fansclub” di Cristiano Ronaldo non ci sta ed esplode contro il verdetto che ha proclamato Modric vincitore. Il fenomeno portoghese, come noto, non ha accettato di buon gusto la sconfitta, preferendo non presentarsi alla premiazione a Montecarlo. Gli fa subito eco la sorella, la quale ha colto l’occasione per sottolineare, con dati e […] L'articolo Juventus, la sorella di CR7: “Ha vinto Modric? Ecco in ...

Diretta/ Sorteggio Champions League streaming video Rai : Juventus nel gruppo H. Ma è 'giallo' CR7 : Diretta Sorteggio Champions League, streaming video Rai: finalmente scopriremo la composizione dei gironi nel torneo. Juventus, Napoli, Roma e Inter attendono i nomi delle loro avversarie(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:42:00 GMT)

Ronaldo dice no al Portogallo : solo Juventus e Champions/ CR7 domani a Montecarlo per i sorteggi : Ronaldo dice no al Portogallo: solo Juventus e Champions. CR7 vuole essere al top di condizione il prima possibile, ed è pronto a "rifiutare" la nazionale(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:53:00 GMT)

Juventus - Pjanic : 'Vogliamo continuare a vincere. Le punizioni? Prima c'era Dybala - ora è gara anche con CR7' : ... adesso si è aggiunto anche Cristiano Ronaldo… In ogni caso lui le calcia molto bene, quindi siamo felici che sia qui perché negli ultimi anni ha dimostrato di essere il migliore al mondo e ci darà ...

La Juventus a trazione CR7 : tesserato anche Cristiano Ronaldo jr : È partita la stagione della Under 9 in casa Juventus: tra i nuovi tesserati anche Cristiano Ronaldo jr, figlio del fuoriclasse portoghese che ieri ha vissuto la sua prima giornata in campo con i nuovi compagni di squadra. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo La Juventus a trazione CR7: tesserato anche Cristiano Ronaldo jr sembra essere il primo su CalcioWeb.

Pjanic al settimo cielo per la sua Juventus : “grandissimi obiettivi e CR7…” : Miralem Pjanic ha parlato dell’avvio di stagione della sua Juventus, due vittorie ed un ottimo impatto da parte del regista bianconero “Abbiamo in testa grandissimi obiettivi. Non sarà facile ma abbiamo una rosa importante e tutti uniti, società, tifosi e squadra, possiamo raggiungerli”. Non nasconde le ambizioni della Juventus per questa stagione il centrocampista Miralem Pjanic autore sabato del primo gol bianconero ...

Juventus-CR7 - c’è chi parla di crisi : 15 tiri in due partite - nessuno come lui in Europa : Juventus-CR7- C’è chi parla di Cristiano Ronaldo in crisi dopo due sole partite. 0 gol in 180 minuti, questo il tabellino: i numeri parlano chiaro, ma chi conosce il calcio sa che i tabellini non sono sinonimo di “verità assoluta”. come evidenziato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, Cristiano Ronaldo ha calciato verso la porta […] L'articolo Juventus-CR7, c’è chi parla di crisi: 15 tiri in due ...

Juventus - CR7 senza sosta. Si allena in palestra di domenica e posta su Instagram : Cristiano Ronaldo non è ancora riuscito a segnare con la maglia della Juventus ma le sue prestazioni contro il Chievo Verona e la Lazio sono state comunque buone. Nella sfida di ieri contro i ...