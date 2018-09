Juventus | Bonucci | “importanti 9 punti alla sosta”

Juventus - riecco De Sciglio. E Bonucci si concede ai tifosi : TORINO - Seconda seduta mattutina consecutiva per la Juventus che continua l'avvicinamento alla gara di sabato sera quando, alle 20.30, affronterà il neo promosso Parma allo stadio ' Tardini '. ...

Moggi : 'Mi sento spesso con Agnelli e Allegri. Gli scudetti della Juventus sono 36. Non avrei preso Ronaldo e su Bonucci...' - : Luciano Moggi , ex dg della Juventus , nonostante la radiazione a vita dalla FIGC continua a vivere il mondo del calcio da molto vicino. Nei suoi pensieri, trova un posto speciale indubbiamente la Vecchia Signora e in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport , Moggi ha voluto dire la sua sulle ...

Juventus - le scuse di Bonucci al popolo juventino : pace fatta tra il difensore e i tifosi : Sabato pomeriggio la Juve ha fatto il suo ritorno all'Allianz Stadium per disputare la seconda sfida del campionato di Serie A. La partita contro la Lazio per alcuni bianconeri è stata la prima davanti ai nuovi tifosi, mentre per Leonardo Bonucci si è trattato di un ritorno dopo l'anno trascorso al Milan. Il numero 19 della Juventus ha letteralmente diviso in due il pubblico dell'Allianz Stadium. Infatti, la curva bianconera non ha visto di buon ...

Bonucci chiede scusa ai tifosi della Juventus/ Video - gesto plateale allo Stadium : pace fatta? : Bonucci chiede scusa ai tifosi della Juventus. Ultime notizie Video, gesto plateale allo Stadium dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio: pace fatta?(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:20:00 GMT)

Juventus - Bonucci fa mea culpa e chiede scusa ai tifosi- VIDEO- : Bonucci FA MEA culpa- Ritorna il sereno tra i tifosi della Juventus e Leonardo Bonucci? Al triplice fischio finale del match di sabato sera tra Juventus e Lazio, il difensore bianconero si è presentato sotto la curva dei suoi tifosi alzando le braccia chiedendo palesemente scusa. Mani giunte per sottolineare il suo dispiacere, un gesto […] L'articolo Juventus, Bonucci fa mea culpa e chiede scusa ai tifosi- VIDEO- proviene da Serie A News ...

Juventus-Lazio - le pagelle bianconere : magia Pjanic - Matuidi lotta. Fischi Bonucci : SZCZESNY - voto: 6 Corre pochi rischi e se la cava con interventi semplici. CANCELO - voto: 6 Timido per metà gara, prende quota nella ripresa: il raddoppio nasce da un suo spunto. Bonucci - voto: 6 ...

Juventus - Allegri dopo il successo contro la Lazio : le indicazioni su Bonucci e Ronaldo : Secondo successo consecutivo della Juventus in campionato, la squadra di Allegri ok contro la Lazio, ecco le indicazioni dell’allenatore bianconero ai microfoni di Sky: “E’ stata una partita diversa rispetto a quella di Verona, c’è stato un impatto fisico diverso ma all’inizio del match abbiamo avuto un po’ di fretta. Il pericolo di oggi era quello di andare dietro all’entusiasmo che c’era allo stadio per la prima partita in ...

Juventus - umori contrastanti per Bonucci : applausi e fischi per l'ex Milan : Due facce all'Allianz Stadium di Torino, ma un unico protagonista: Leonardo Bonucci. Durante Juve-Lazio, il tifo bianconero si è diviso sulla figura del grande ex, ritornato in bianconero dopo un anno ...

Juventus - Allegri : "Ronaldo rifiaterà"/ Ultime notizie - sfida con la Lazio : "Rispetto per Bonucci" : Juventus, Allegri: "Cristiano Ronaldo rifiaterà". Ultime notizie, tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio: "Rispetto per Bonucci"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:46:00 GMT)

Juventus - Allegri non si nasconde : i ‘problemi’ di abbondanza in attacco - Bonucci e le caratteristiche di Cancelo : Vigilia di campionato in casa Juventus, i bianconeri dovranno vedersela con la Lazio nella seconda giornata di Serie A. Conferenza stampa per Massimiliano Allegri, ecco le dichiarazioni: “Mi aspetto grande entusiasmo. La Lazio ci ha battuti dopo 41 vittorie di seguito. Sarà la prima partita vera, importante. Bonucci è un giocatore della Juventus, andrà valutato come tutti noi per quello che farà sul campo. E’ tornato con ...

Bonucci mette a tacere i fischi - il gol del pari della Juventus è del ‘figliol prodigo’ [VIDEO] : Bonucci segna durante il primo match di questa stagione di Serie A tra il Chievo e la Juventus, il difensore autore della rete del pari I fischi hanno caratterizzato l’ingresso in campo di Leonardo Bonucci allo stadio Bentegodi di Verona. Nella prima giornata di campionato durante il match tra Chievo e Juventus, il difensore tornato alla squadra bianconera dopo una stagione al Milan, si è fatto perdonare con il gol del pari. Di testa ...

Chievo-Juventus 2-2 LIVE - pareggio di Bonucci [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Bonucci fischiato dai tifosi della Juventus a Verona : TORINO - Fischi dei tifosi bianconeri a Leonardo Bonucci nei primi minuti di Chievo-Juventus . I primi tocchi dell'ex difensore del Milan , tornato a Torino quest'anno dopo una stagione, sono stati ...

Chievo-Juventus - Marotta prima del match : lo scambio Bonucci-Caldara e la squadra più pericolosa per lo scudetto : La Juventus in campo contro il Chievo, prima del match importanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Sky Sport: “l’Inter ha avuto un procedimento di crescita importante, non so se sia l’anti-Juve ma nella griglia delle prime rientra sicuramente. Cristiano Ronaldo è un prototipo di grande eccellenza. Con le sue giocate darà un apporto importante al calcio italiano. È il nono campionato dell’era Agnelli, ...