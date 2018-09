Juve | che debutto per Ronaldo jr | quattro gol con i pulcini

Juventus - Cristiano Ronaldo senza gol alla terza giornata - ma le statistiche tranquillizzano - : Che succede al Marziano? L'improvvisa astinenza dal gol di Cristiano Ronaldo ha lasciato stupiti i tifosi della Juventus, che già pregustavano le prodezze del portoghese con la divisa bianconera. Ed ...

In Gb : "Pogba ha comunicato al Manchester United di voler tornare alla Juventus" : Affare possibile già a gennaio: le nuove regole consentirebbero l'utilizzo del campione del mondo in Champions nella fase ad eliminazione diretta

Che brividi col Parma Super Mario lancia una Juve senza Joya : Non c'è due senza tre. Anche la terza vittoria della Juventus arriva senza fuochi d'artificio. Rinviato ancora l'appuntamento con il gol per Cristiano Ronaldo. Per ora è la Juventus di Mandzukic, che ...

La Champions più ricca di sempre : affari d'oro per Juve - Inter - Roma e Napoli - anche perdendole tutte - : Quella che si appresta a partire con la fase a gironi sarà l'edizione più ricca della Champions League , così ricca che le quattro squadre italiane partecipanti guadagneranno vagonate di euro anche ...

La Juve vince anche a Parma : Ancora una vittoria per la Juve nel terzo anticipo della terza giornata di Serie A. E' tre su tre. I bianconeri, che vanno così a 9 punti, hanno espugnato il Tardini di Parma per 2 a 1 grazie alle ...

La Juve vola anche senza i gol di Ronaldo. Parma ko : Il gol è nell'aria e arriva al 58' con il fresco campione del Mondo Matuidi, bravo a battere Sepe con un destro violento sotto la traversa innescato da un geniale assist di tacco di Mandzukic. D'...

Matuidi fa volare la Juventus : 2-1. Cristiano Ronaldo a secco anche a Parma : Parma - La superiorità della Juventus emerge sempre. Non subito, ma emerge: quando gli avversari iniziano a pagare una prima parte di gara tirata al massimo per stare dietro i bianconeri, quando ...

La Juve vince ma non convince - CR7 ancora a secco : ma che fine ha fatto il fenomeno? : Cristiano Ronaldo ancora a secco: la Juventus non convince a Parma, ma porta a casa un’importante vittoria per 2-1 e rimane davanti a punteggio pieno Un match di grande importanza, questa sera al Tardini: il Parma ha infatti ospitato la Juventus, per l’anticipo del sabato sera della terza giornata di Serie A. L’attenzione è stata tutta riposta su Cristiano Ronaldo, che, secondo le statistiche, si sarebbe dovuto sbloccare ...

LIVE Parma-Juventus - Serie A in DIRETTA 1-1 : Mandzukic subito in gol - Gervinho pareggia i conti. Che occasione per Khedira! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Parma e Juventus, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo stadio Tardini stasera, sabato 1 settembre, i bianconeri sfideranno gli emiliani neopromossi con l’obiettivo di dar seguito alla striscia positiva delle prime due sfide contro Chievo e Lazio e restare a punteggio pieno. I ragazzi guidati da D’Aversa, però, dopo tre promozioni consecutive, ...

Parma-Juve - coreografia mozzafiato : che spettacolo [FOTO e VIDEO] : Parma-Juve, coreografia mozzafiato. Si sta giocando il secondo anticipo del sabato valido per la terza giornata del campionato di Serie A, nel primo tempo la partita ha già regalato gol ed emozioni, in rete Mandzukic e Gervinho. spettacolo all’ingresso in campo, coreografia mozzafiato da parte del pubblico di casa, tifosi del Parma davvero scatenati e che provano a spingere la squadra. GUARDA IL VIDEO –> Parma-Juve, ...

Parma-Juventus - terza giornata Serie A : orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : La terza giornata di Serie A 2018-2019, inaugurata ieri sera con il match Milan-Roma, comincia ad entrare nel vivo. Questa sera, alle ore 20.30, va in scena l’incontro Parma-Juventus allo stadio Ennio Tardini del capoluogo di provincia emiliano. I bianconeri, favoriti sulla carta, vogliono raccogliere il terzo successo consecutivo, per rimanere a punteggio pieno in classifica; la formazione crociata, che finora ha accumulato un solo punto ...

Focus Champions League – Tutto sul Manchester United : i vantaggi per la Juve e lo “specchio” dei precedenti : Per la Juventus è vigilia di campionato. I bianconeri domani sera affronteranno il Parma al ‘Tardini’, nella gara valida per la 3^ giornata di Serie A. La squadra di Allegri arriva alla sfida a punteggio pieno dopo i successi ottenuti contro Chievo Verona e Lazio. L’obiettivo di Madama è ovviamente quello di centrare il terzo successo di fila per vivere una sosta tranquilla. Nel frattempo il club bianconero ieri ha ...