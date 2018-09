John Elkann a Monza in camicia rosso Ferrari

Gp d'Italia : Kimi in Pole - 2° Vettel - via alle 15 - 10 - John Elkann in rosso Ferrari : Diretta in tv e anche su Facebook Diretta tv su Sky Sport F1, mentre la Rai le qualifiche e la gara su Rai 1, come Tv8. Le ultime due emittenti in chiaro. SkyF1 inaurura anche una diretta Facebook, ...

John Elkann in camicia rosso Ferrari : ANSA, - MONZA, 2 SET - Il presidente di Ferrari e di Fca, John Elkann, ha raggiunto l'autodromo di Monza dove nel pomeriggio le due monoposto rosse di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel partiranno ...

John Elkann/ Vietato sbagliare per il nipote di Gianni Agnelli : l'eredità e il loro rapporto : John Elkann si è assunto il peso dell'eredità di famiglia e per lui è Vietato sbagliare. Nel biopic "Agnelli" parlerà della sua dimensione e del rapporto con il nonno(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:30:00 GMT)

VIDEO / Juventus A Juventus B - 5-0 - : highlights e gol. John Elkann saluta CR7 : il più forte con i più forti : VIDEO Juventus A Juventus B , risultato finale 5-0, : pokerissimo per la prima squadra bianconera a Villar Perosa, segna anche Cristiano Ronaldo.

Ziliani risponde a John Elkann : 'Juventus famosa per il record assoluto di finali perse e per Moggi' : Il club famoso nel mondo per il record assoluto di finali # Champions perse, per # Moggi e per il più grande scandalo di corruzione sistematica della storia del calcio. Comments comments

Juve - John Elkann : 'CR7? Il migliore al mondo - nella squadra migliore al mondo' : Cristiano Ronaldo? nella squadra più forte del mondo avere il giocatore più forte del mondo è un buon connubio . Oggi è la prima volta che gioca con i compagni, vedere come si è integrato con la ...

Sergio Marchionne - dopo la morte la strana scelta di John Elkann : Fca - quel bruttissimo dubbio : La morte non arriva mai nel momento giusto. Ma quella di Sergio Marchionne , per Fca , è piovuta decisamente nel periodo peggiore. Il 'lieto fine' di una lunga storia di successi era previsto per il ...

John Elkann - il momento delle grandi decisioni : Il presidente di Exor, Fiat Chrysler e Ferrari, a 42 anni dovrà scegliere da solo il futuro di un impero da 147 miliardi di dollari e 300mila dipendenti

Juve - Ronaldo : doppia villa con palestra - piscina e John Elkann come vicino : La casa c'è, ma non si vede. È immersa in un bosco che la rende praticamente invisibile, però allo stesso tempo è vicina al centro, e pare che sia proprio questo ad aver conquistato Cristiano Ronaldo. ...

Marchionne : John Elkann - conserveremo per sempre ricordo : ANSA, - TORINO, 26 LUG - "Ciao Sergio, sei stato un vero amico oltre che un uomo straordinario: Lavinia ed io, insieme a Leone, Oceano e Vita, conserveremo per sempre il tuo ricordo con gratitudine e ...

Sergio Marchionne - il retroscena su John Elkann : perché ha silurato il manager Altavilla : Sono state ore di grande fibrillazione in Fca quelle successive al peggioramento delle condizioni di Sergio Marchionne . Una volta chiarito che il manager non sarebbe stato in grado di svolgere il suo ...

John Elkann ricorda Marchionne : «Se n'è andato un amico». Mattarella : «Ha scritto una pagina della storia» : Di certo aggiunge ha scritto la storia dell'imprenditoria nazionale e internazionale e con lui se ne va un punto di riferimento dell'Economia con la E maiuscola che non sarà facile sostituire». Provo ...

Marchionne - John Elkann : "Sergio - l'uomo e l'amico - se n'è andato" : Con lui se ne va un punto di riferimento dell?Economia con la E maiuscola che non sarà facile sostituire. Il primo pensiero va all?uomo, alla famiglia, ai suoi cari ai quali rivolgo le mie ...

Sergio Marchionne morto - l’addio di John Elkann : “Se n’è andato l’uomo e l’amico. Per sempre riconoscenti” : Sergio Marchionne è morto. La notizia è arrivata questa mattina dopo giorni di silenzio in cui poco o nulla è trapelato dall’ospedale di Zurigo dove l’ex ad della Fiat era ricoverato dal 28 giugno scorso. Sessantasei anni compiuti a giugno, Marchionne era stato ricoverato per sottoporsi a un’intervento alla spalla. Sabato scorso l’azienda aveva comunicato “con profonda tristezza” l’aggravarsi improvviso delle condizioni ...