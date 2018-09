Jason Leonard | pericoloso pedofilo del Regno Unito | ' Se sa parlare | può avere

Blastingnews

: RT @sadefenza: Il pedofilo in tribunale: 'Quando bimbo parla può già fare sesso...' Jason Leonard, considerato il più pericoloso pedofilo d… - Roberto90722302 : RT @sadefenza: Il pedofilo in tribunale: 'Quando bimbo parla può già fare sesso...' Jason Leonard, considerato il più pericoloso pedofilo d… - sadefenza : Il pedofilo in tribunale: 'Quando bimbo parla può già fare sesso...' Jason Leonard, considerato il più pericoloso p… - TuttOSuLinuX : Campania: Pedofilo sconvolge il tribunale: “Se un bimbo parla è pronto per fare se... #Pedofilo #sconvolge… -

(Di domenica 2 settembre 2018), 37 anni, è reputato ilpiùdele nel 2013 è stato condannato a 32 mesi di carcere per possesso di materiale pornografico. Alinoltre è stato vietato di viaggiare in Europa. Recentementeha chiesto la revoca del divieto di viaggiare in Europa ma, davanti ai giudici, ha reso la seguente opinione, decisamente raccapricciante: Un bambino che è in grado diè gia' pronto perdei rapporti sessuali. Per cercare di ottenere la revoca della fastidiosa misura, il maniaco ha asserito, dinanzi ai magistrati, che oggi il trattamento riservato ai pedofili VIDEO è analogo a quello previsto per gli ebrei in occasione del Secondo conflitto mondiale. Ora vuole recarsi in nazioni come Francia e Spagna Il temibilebritannico è stato condannato a numerosi mesi di prigione, ma non riesce proprio a sopportare ...