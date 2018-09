J-Ax e Rovazzi | Ilary Blasi e Totti | tutti i grandi assenti alle nozze dei Ferragnez

huffingtonpost

(Di domenica 2 settembre 2018) Difficile credere che qualcuno abbia rinunciato volontariamente a presenziare all'evento dell'anno, ledi Chiara Ferragni e Fedez. Eppure alla festa organizzata nella Val di Noto, in Sicilia, ci sono stati dei: oltre a Fabio, ex amico del rapper, che non era stato invitato, è mancato anche J-Ax, il quale è stato probabilmente invitato, ma aveva un evento. Tra Fedez e l'ex cantante degli Articolo 31 non sembra correre buon sangue. In ogni caso,e J-Ax sono stati fotografati insieme, proprio nella stessa serata in cui, a km di distanza, ifesteggiavano ingria: che il loro fosse un messaggio?Ma non sono stati gli unici a perdersi la festa:anchee Francesco. Laaveva fatto una specie di "autoinvito" durante un'intervista e la coppia Ferragni-Fedez si era subito affrettata ad invitarla insieme ...