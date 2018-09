' Isole che parlano' | spazio ai bimbi | tre giorni di corse | risate e creatività

A Palau il festival Isole che parlano ai bambini - aperte le iscrizioni : Il programma dedicato a bambini e ragazzi, oltre alle attività laboratoriali, prevede alcuni 'spettacoli su misura', appuntamenti serali, momento di incontro e condivisione con il mondo adulto. ...

Violento terremoto nelle Isole Fiji : numerose repliche e tanta paura - gli ultimi aggiornamenti [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo 8.2 si è verificato alle 02:19 ora italiana al largo delle Isole Figi, con ipocentro 563 km: proprio a causa della grande profondità, non ha causato danni né generato un allarme tsunami. La scossa è stata seguita da altre repliche di magnitudo superiore a 6, ma l’Unità sismologica del governo ha tranquillizzato i residenti spiegando che sisma “non presenta alcun rischio“. L’area in cui sorgono ...

Vip in vacanza alle Isole Pontine : tra Ventotene e Palmarola - il pensiero vola anche alla Liguria : La tragedia di Genova ha reso l'estate più triste per tutti gli italiani e anche il pensiero di tanti vip, sparsi nei vari posti di vacanza, non poteva che andare in terra ligure. C'è chi, per esempio,...

Da ‘Isole energetiche’ agli impianti di cogenerazione ad impatto zero : Dalle “isole energetiche” autosufficienti ai mini impianti di “micro-cogenerazione” energetica a impatto ambientale quasi zero. Graded, societa’ napoletana attiva da 60 anni nel mercato della progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti tecnologici, di cogenerazione industriale e di produzione di energia da fonti rinnovabili, gestita in seconda generazione da Vito Grassi e dal fratello ...

L’eroico gesto di 4 ragazzi di Reggio Calabria che dal gommone salvano una tartaruga caretta-caretta da morte certa nel mare tra Milazzo e le Isole Eolie [VIDEO] : Chiamarli “eroi” non è certo esagerato: Daniele Mangiola, Carmen Reitano, Francesco Scaramuzzino e Dante Certoma da Reggio Calabria hanno salvato un bellissimo esemplare adulto di tartaruga caretta-caretta da morte certa nel pomeriggio di Sabato 4 Agosto, intorno alle 5, nelle acque del basso Tirreno tra Punta Milazzo e Vulcano. Qui, a 6 miglia dalla costa, i ragazzi reggini in navigazione su un gommone diretti alle isole Eolie hanno ...

Al mare in Germania - tour tra le Isole tedesche : Leggi anche Al mare senza veli: le migliori spiagge naturiste secondo TripAdvisor Le spiagge più belle del mondo? Sono dove non ti aspetti Halligen, le isole che scompaiono nel mare L'hotel da 10mila ...

Le Isole ecologiche sono in tilt - a Napoli e a Caserta riecco i rifiuti in strada : A Bagnoli, nell'isola ecologica più a ovest di Napoli, i cancelli sono socchiusi. E i contenitori traboccanti. Si ferma la raccolta dei rifiuti ingombranti, un cartello segnala i problemi e invita gli ...

Maltempo : modifiche e soppressioni nei collegamenti con le Isole Pontine : Astral Infomobilità rende noto che sono previste variazioni e soppressioni nei collegamenti di oggi con le Isole Pontine: è soppressa la corsa Laziomar Formia-Ventotene delle 8.15, mentre quella Ponza-Formia delle 6.45 è stata posticipata alle 7.30. L'articolo Maltempo: modifiche e soppressioni nei collegamenti con le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma. Sei nuove Isole ecologiche per migliorare il decoro : “Sono state confermate le aree per 6 nuove isole ecologiche che si aggiungeranno alle 14 esistenti, con un incremento di

PD : progetto Isole ecologiche a Roma fermo - rischio emergenza : Roma – “#Byebyeisoleecologiche. Mentre a Roma continua l’emergenza rifiuti oggi nella commissione congiunta Ambiente e Urbanistica abbiamo scoperto che a Roma e’ fermo anche il progetto delle isole ecologiche. Dovevano essere aperte in tutta la citta’, secondo una delibera della precedente Amministazione e una del Commissario Tronca, quali presidi sul territorio per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Decisioni ...

La Grecia rinvia l'aumento dell'Iva in (sole) 5 Isole - la Germania blocca l'ultima tranche di 15 miliardi di aiuti ad Atene : La Germania ha bloccato la decisione del fondo salva-Stati Esm (European Stability Mechanism) sull'ultimo esborso da 15 miliardi di aiuti alla Grecia, dopo che il primo ministro Alexis Tsipras ha deciso di rinviare l'aumento dell'Iva nelle cinque isole dove sono presenti centri per migranti. La riserva messa oggi dalla Germania "è legata alla decisione del governo greco di non aumentare il tasso dell'Iva in cinque isole", ha spiegato il ...

Isole italiane last minute : la meta perfetta per Ferragosto - ma a che prezzo? : Il mese di agosto si avvicina e così anche le amate vacanze estive, che per la maggior parte degli italiani coincideranno proprio con la settimana di Ferragosto. Per quanto riguarda le destinazioni da cartolina, la scelta è ampia e diversificata: l’Italia offre, infatti, alcune delle mete estive più belle al mondo e molti decidono di trascorrere le proprie vacanze, con amici o famiglia, proprio nel Bel Paese. Tra le destinazioni più belle, ...