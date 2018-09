Inter | stop Icardi e ansia Lautaro | i due lo stesso in Nazionale per le verifiche

Nuovo stop dell'Inter - dilaga la Fiorentina : E' un premio alla politica dei giovani del club toscano. Vincono anche Genoa e Udinese mentre finisce pari tra Frosinone e Bologna, e anche Cagliari-Sassuolo con un gol di Boateng su rigore nel ...

Cade un fulmine - stop ai treni Bologna-Padova : linea Interrotta in due punti : Gravi disagi alla circolazione dei treni sulla Bologna-Padova. Dalle 17.10 il traffico è rallentato: sospesi i regionali, mentre per l'AV sono state fatte deviazioni via Verona. fulmine che ha ...

Ponte Genova - scricchiola moncone : stop Interventi/ Documento crollo Morandi : “tiranti ridotti - Mit sapeva” : Cause crollo Ponte Morandi a Genova: scricchiola un moncone, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:04:00 GMT)

Salvini chiede a Autostrade di Intervenire subito "Aiuti ai familiari e stop immediato al pedaggio" : Dopo la tragedia di Genova il bersaglio è Atlantia, la società che ha come primo azionista la famiglia Benetton ed è proprietaria al 100% di Autostrade per l'Italia. Tra le polemiche e i rimpalli di ...

Sciopero Ryanair : stop a oltre 400 voli - 55mila passeggeri Interessati : Via allo Sciopero di piloti e personale Ryanair in Irlanda, Svezia, Belgio, Olanda e Germania, per chiedere migliori condizioni contrattuali e retribuzioni più elevate. A terra circa 400 voli, la maggior parte da e per la Germania che rappresenta quasi il 10% del totale dei piloti Ryanair.Continua a leggere

Inter : telenovela Modric. Lopetegui stoppa i nerazzurri : “il croato è felice e resta” : Inter MODRIC- Il tecnico del Real Madrid, Lopetegui, è tornato a parlare del futuro di Modric, vicino all’Inter, cercando di tranquillizzare i tifosi. “Il presidente ha parlato molto della questione, ma non abbiamo dubbi che Modric sarà felice di giocare con noi la prossima stagione e che continuerà a essere un giocatore importante per noi. Ho parlato con lui e non è una cosa privata che io parli con i miei giocatori”, ha ...

Real Madrid - Lopetegui "stoppa" l'Inter : "Modric è felice qui" : Dopo Florentino Perez , anche Julen Lopetegui brova a blindare Luka Modric. L'allenatore del Real Madrid, infatti, alla vigilia del match di International Champions Cup contro la Roma, si è a lungo ...

Inter - Lopetegui stoppa Modric : 'Non ci sono dubbi : resta al Real Madrid' : Per alcuni quelli che comincia domani sarà la settimana decisiva, per altri non se ne farà nulla. Al centro della vicenda c'è Luka Modric, che tornando dalle ferie potrebbe chiedere ai dirigenti del ...

Terme - stop al bando di vendita delle azioni : privati Interessati alla gestione : Montecatini, la società pubblica manterrebbe Tettuccio e Redi. Leopoldine, Tamerici e Grocco gli stabilimenti da alienare

Simeone stoppa Vrsaljko e l'Inter : 'Lo aspetto in ritiro' : 'Siamo molto contenti di Sime, ha fatto un'ottima Coppa del Mondo, mostrando la sua capacità nel lato offensivo, dove è stato decisivo. Lo aspettiamo il 6 agosto e vedremo più avanti quali saranno le ...

Stop Tav - Conte : "Dossier non sul tavolo"/ Ultime notizie - De Luca tuona : "Dall'estero sembriamo squInternati" : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo Stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:16:00 GMT)

Fs - prende quota la pista Interna per il vertice : stop alla fusione con l'Anas : Ieri membri del board del gruppo pubblico non avevano ancora ricevuto la lettera del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli e di quello dell'Economia, Giovanni Tria, con la quale il governo ...

Bonafede : stop a legge Pd su Intercettazioni : 'tutelava solo politici' : 'Impediremo così che venga messo il bavaglio all'informazione' dice il ministro della Giustizia che cita il caso Consip che chiamava in causa il padre di Renzi.La replica: 'Non ha capito nulla. Oppure ...

Intercettazioni - il ministro Alfonso Bonafede : “Stop alla riforma voluta dal Pd” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede annuncia lo stop alla riforma Orlando sulle Intercettazioni, che sarebbe entrata in vigore il 26 luglio. Per Bonafede, "ledeva la possibilità di portare avanti efficacemente le indagini e ledeva anche il diritto di difesa" oltre a mettere un "bavaglio sull'informazione".Continua a leggere