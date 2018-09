Inter | infermeria piena | martedì i controlli per Nainggolan e D' Ambrosio

Inter : infermeria piena - si ferma ancora Nainggolan : Rischia di riempirsi l’infermeria in casa Inter. Radja Nainggolan, infatti, appena rientrato dopo l’infortunio muscolare patito a luglio, ha accusato un nuovo problema alla coscia nel corso della partita di ieri contro il Bologna. Il centrocampista belga sarà rivalutato martedì, quando dovrebbe essere sottoposto agli esami strumentali insieme a Danilo D’Ambrosio, anche lui uscito malconcio dalla sfida del Dall’Ara, ...

Inter - non solo Icardi si ferma di nuovo Nainggolan. In 4 in infermeria : L'Inter vince, stavolta convince e si toglie dalle spalle quel macigno che si è portata dietro nelle prime due giornate di campionato. La vittoria per 3-0 ottenuta contro il Bologna è un toccasana anche per il proseguo del lavoro ad Appiano Gentile di Luciano Spalletti che vivrà con maggior serenità la sosta per le nazionali.--SI ferma NAINGGOLAN - La notizia più positiva del sabato nerazzurro è stata sicuramente la prima gioia con la nuova ...

Inter - possibile novità tattica : il 'suggerimento' arriva dall'infermeria : L'Inter potrebbe cambiare volto in vista della gara contro il Bologna, un incontro importantissimo per Spalletti alla ricerca della prima vittoria stagionale L'Inter potrebbe modificare il proprio ...