Infortunio Saponara | il calciatore della Sampdoria out

Infortunio Saponara - che sfortuna per il trequartista della Samp : Infortunio Saponara, il trequartista ha chiesto il cambio a Giampaolo dopo solo 35 minuti di gioco contro il Napoli Infortunio Saponara, non certo fortunata la sua prima gara dal 1° minuto con la Sampdoria. Il calciatore ex Fiorentina ha giocato la prima mezz’ora dell’incontro con il Napoli, prima di farsi male alla gamba destra a seguito di uno scontro con Diawara. Non è chiaro se si tratti di un problema muscolare oppure di ...