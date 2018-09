Infortunio Saponara | che sfortuna per il trequartista della Samp

sportfair

: #SampNapoli, infortunio per #Saponara: al suo posto #Ramirez ?? - NewsCalcio_24 : #SampNapoli, infortunio per #Saponara: al suo posto #Ramirez ?? -

(Di domenica 2 settembre 2018), ilha chiesto il cambio a Giampaolo dopo solo 35 minuti di gioco contro il Napoli, non certo fortunata la sua prima gara dal 1° minuto con ladoria. Il calciatore ex Fiorentina ha giocato la prima mezz’ora dell’incontro con il Napoli, prima di farsi male alla gamba destra a seguito di uno scontro con Diawara. Non è chiaro se si tratti di un problema muscolare oppure di una distorsione, ma il calciatore dopo qualche minuto di dolore ha chiesto il cambio a Giampaolo, il quale ha inserito Ramirez in campo.L'articolo, cheper ilSPORTFAIR.