Infezione e mano amputata per il sushi Ultime notizie | quali rischi si corrono a

Infezione dopo aver mangiato sushi : la mano diventa così. Medici costretti ad amputarla. Dove è successo : La moda degli anni Duemila in Italia è quella del sushi . Soprattutto al nord-Italia e, più nello specifico, a Milano: l’aperitivo, il classico happy-hour, è ormai desueto. Meglio una cena ‘all can you eat’ a base di pesce crudo. La globalizzazione ha portato l’Italia ad apprezzare anche la cucina asiatica e, oggigiorno, il sushi è uno dei piatti preferiti dagli abitanti del Bel Paese. Ma occhio perché mangiare pesce crudo ...

MANO AMPUTATA DOPO AVER MANGIATO SUSHI/ Ultime notizie : colpa di un' Infezione - nessun controllo sul prodotto : Gli amputano una MANO per il SUSHI , infezione batterica da pesce crudo: il caso in Corea del Sud a Jeonju nel sud di Seoul, colpito un uomo di settantuno anni diabetico.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Gli amputano una mano per il sushi / Infezione batterica da pesce crudo : il caso in Corea del Sud : Gli amputano una mano per il sushi, Infezione batterica da pesce crudo: il caso in Corea del Sud a Jeonju nel sud di Seoul, colpito un uomo di settantuno anni diabetico.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:59:00 GMT)