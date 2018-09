Indice di massa corporea ormai obsoleto | arriva RFM | l’indice di massa grassa

http://feedproxy.goo

(Di domenica 2 settembre 2018) L’di, o BMI, è attualmente il metodo più utilizzato per valutare se qualcuno è sovrappeso o sottopeso. Ma ora gli scienziati pensano di aver trovato un’alternativa nuova e migliorata: l’dio RFM. Il team di ricercatori dietro RFM afferma che è più accurato del BMI, e può anche essere elaborato con un semplice metro a nastro – quindi non è necessario un set di scale per calcolarlo, come si fa con il BMI. Nel caso di RFM, è la dimensione della vita in relazione all’altezza che conta, piuttosto che il peso. I ricercatori affermano che fornisce una migliore idea dello stato di salute in quanto consente di capire se il grasso corporeo è a un livello sano o meno. “Volevamo identificare un metodo più affidabile, semplice e poco costoso per valutare la percentuale di grasso corporeo senza utilizzare attrezzature ...