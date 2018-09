India | trovati corpi 14 neonati sepolti

India - trovati undici cadaveri in casa : l’ipotesi è suicidio rituale : India , trovati undici cadaveri in casa : l’ipotesi è suicidio rituale Così gli investigatori provano a spiegare lo sterminio di una famiglia di Delhi, ma i parenti non sono d’accordo Continua a leggere L'articolo India , trovati undici cadaveri in casa : l’ipotesi è suicidio rituale proviene da NewsGo.

Trovati morti in casa in India 11 membri di una famiglia - 10 erano impiccati e bendati : Undici persone, dieci delle quali bendate e impiccate, trovate morte dalla polizia in una casa nel nord della capitale Indiana New Delhi. Si indaga per capire se si siano suicidati o siano stati uccisi. Sui corpi delle sette donne e dei quattro uomini non ci sono colpi di arma da fuoco. Dieci erano impiccati al soffitto, il corpo di una donna di 70 anni giaceva sul pavimento.Le undici vittime - quattro uomini, tre donne e quattro bambini - ...