Incidente Vettel-Hamilton Video F1 Monza | contatto con la Mercedes al via e testacoda

F1 - Incidente al via tra Hamilton e Vettel : Alberto Antonini svela le condizioni della Ferrari del tedesco : Il capo ufficio stampa della Ferrari ha parlato delle condizioni della monoposto di Vettel dopo l’incidente con Hamilton al via Una gara cominciata malissimo per Sebastian Vettel, riuscito a rimanere al secondo posto dopo la prima chicane ma superato alla Roggia da Lewis Hamilton. LaPresse/Photo4 Un sorpasso costato carissimo al tedesco, costretto a rientrare ai box per i danni riportati dopo il contatto con il campione del mondo. ...

F1 – Si spengono i semafori a Monza - Incidente tra Vettel ed Hamilton : ecco la partenza del Gp di Monza [VIDEO] : Comincia il Gp d’Italia sul circuito di Monza, il quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 ha inizio Emozioni che affiorano, cuore che palpita e adrenalina che sale. Il Gran Premio d’Italia ha inizio, con tutto il suo carico di passione e di spettacolo. Tribune stracolme di tifosi, piloti pronti a darsi battaglia per portare a casa una delle gare più affascinanti del panorama mondiale. Raikkonen davanti a tutti, ...

F.1 - GP d'Italia - Libere 2 : Vettel il più veloce. Brutto Incidente per Ericsson : La Ferrari ha chiuso il venerdì di prove Libere a Monza con la prima e seconda posizione. Sebastian Vettel ha ottenuto il giro più veloce della giornata, fermando il cronometro sull'1:21.105. Secondo tempo per Kimi Raikkonen, alle spalle del compagno di squadra per due decimi. Seguono poi le Mercedes e le Red Bull, con Hamilton davanti a Bottas e Verstappen davanti a Ricciardo.Ericsson, inizio col botto. La sessione era appena cominciata quando ...

F1 – Terminate le Fp2 del Gp d’Italia : doppietta Ferrari a Monza - l’Incidente non ferma Vettel [TEMPI] : Sebastian Vettel davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: doppietta Ferrari nel pomeriggio di Monza La seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia è iniziata con lo spaventoso incidente di Marcus Ericsson, uscito fortunatamente indenne. Dopo diversi minuti di attesa per la rimozione dei detriti dalla pista di Monza, i piloti sono potuti finalmente scendere in pista per sfrecciare per la ...

F1 – Vettel fa allarmare i tifosi in tribuna a Monza : Incidente per Seb nelle Fp2 [VIDEO] : incidente per Sebastian Vettel nelle Fp2 del Gp d’Italia: il tedesco finisce sulla ghiaia ma riesce a riportare ai box la sua monoposto Dopo il terrificante incidente in apertura, nelle Fp2 del Gp d’Italia, i piloti della F1 sono scesi in pista per la sessione di prove sul circuito di Monza. Non sono mancate le sorprese e qualche altro incidente, di entità inferiore rispetto a quello di Ericsson: è Sebastian Vettel infatti a ...

Incidente Vettel - Ferrari / Video : il pilota di Formula 1 finisce contro il muro - rotto il musetto dell'auto : Diretta F1 Milan Festival 2018 streaming Video e tv, programma dell'evento che porterà la Formula 1 alla Darsena di Milano con la Ferrari (oggi 29 agosto)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 00:22:00 GMT)

F1 – Dai tifosi calorosi al fortuito Incidente di Vettel : le IMMAGINI dei momenti più belli vissuti oggi a Milano : Un evento unico ed apprezzato da tutto il pubblico quello che ha visto protagonista la Formula Uno e la Ferrari oggi a Milano Sul tracciato di circa un chilometro, costruito per lo spettacolo odierno della Formula Uno a Milano, sono accorsi tantissimi supporter per ammirare le due Ferrari con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen al volante. La risposta del pubblico, allo show in Darsena ed in Piazza 24 Maggio, è stata entusiasmante, così come ...

F1 – Incidente per Vettel allo show di Milano - Seb spiega quanto accaduto : “vi svelo la verità” [VIDEO] : Subito un Incidente per Vettel a Milano: ecco quanto accaduto nello spettacolare show di oggi ai Navigli Fantastico spettacolo oggi a Milano per l’evento organizzato dalla F1 in vista del Gp di Monza. In una pista di circa 1km realizzata questa mattina, i ferraristi, in compagnia dei piloti della Sauber Alfa Romeo, hanno regalato uno spettacolo unico sfrecciando tra il pubblico italiano. Non è mancato però qualche imprevisto: al ...

GP del Belgio - la diretta : Vettel in testa dopo il pit stop. Spettacolare Incidente al via : 23° giro - La Ferrari risponde immediatamente e richiama Sebastian ai cui vengono montate le soft gialle. La Ferrari rientra di poco davanti alla Mercedes. 22° giro -Si ferma Hamilton e...

GP del Belgio - spettacolare Incidente al via - la Ferrari di Vettel in testa dopo il pit stop : 23° giro - La Ferrari risponde immediatamente e richiama Sebastian ai cui vengono montate le soft gialle. La Ferrari rientra di poco davanti alla Mercedes. 22° giro -Si ferma Hamilton e...

GP del Belgio - spettacolare Incidente al via - la Ferrari di Vettel va in testa : SPA - La Ferrari di Sebastian Vettel scatta in prima fila al Gran Premio del Belgio a Spa e cerca l'attacco alla Mercedes del Campione del Mondo Lewis Hamilton che parte dalla pole position. La ...

GP del Belgio - spettacolare Incidente al via - la Ferrari di Vettel va in testa : 11° giro - Vettel con la Ferrari fa una serie di giri veloci e mette un buon margine (circa 4 secondi) fra la sua Rossa e la Mercedes di Hamilton. 10° giro - Verstappen sorpassa anche...

