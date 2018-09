Inchino Nainggolan | l' Inter si sblocca

ilgiornale

(Di domenica 2 settembre 2018) Tanto rumore per nulla e tanta paura per qualcosa, in settimana: un qualcosa che per l'si è tradotto nella prima vittoria in campionato grazie al lampo del rientrante Radja, dopo una partita non dominante ma semplicemente da squadra matura quale questa vuole, e ancora più deve essere. Matura, ovvero non scriteriata sullo 0-0, vogliosa dirsi ma non frenetica al punto da scoprirsi, nemmeno contro un'avversaria volutamente bloccata come il Bologna, che ora ha un punto e zero gol in tre partite, di cui due in casa. Un Bologna venuto al mondo con 5-3-2 più che un 3-5-2, tenendo a lungo ridotti gli spazi sulla trequarti difensiva in modo che nemmeno le sgommate dei centrocampisti nerazzurri alla ricerca di uno-due smarcanti potessero produrre pericoli.Il risultato è stato un possesso palla dominante dell'ma una produzione ridotta di occasioni reali fino al gol ...