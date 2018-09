Incendia l’auto del marito | poi quel che accade è assurdo Choc a Verona Avevano

caffeinamagazine

(Di domenica 2 settembre 2018) Un’Italia sempre più devastata dalla violenza e dala piaga orrenda dello scontro all’interno delle coppie. Siamo arrivati a dei livelli non più tollerabili. La storia che vi raccontiamo ora ha lasciato tutti senza parole. Ha dato fuoco all’auto del, ma è rimasta investita dalle fiamme provocandosi profonde ustioni. La vicenda è avvenuta nella notte, intorno alle ore 5, a Bonferrato, frazione del comune di Sorgà, in provincia di. La donna, una 37enne di origini senegalesi – D.O., classe 1981, regolarmente residente in Italia – dopo un violento litigio ha appiccato il fuoco all’automobile di proprietà dele, dopo aver impregnato il mezzo con del liquido infiammabile e aver innescato l’incendio, è stata investita da una violenta fiammata.La donna è stata trasportata all’ospedale di ...