In NCIS 16 Torres e Bishop come Tony e Ziva? Anticipazioni sulla nuova storia d’amore

(Di domenica 2 settembre 2018) Per il pubblico di16 quella trapotrebbe diventare una storyline romantica e appassionata al pari di quella, storica e indimenticata, di.Già la quindicesima stagione del celebre e longevo procedural di CBS aveva posto le basi per l'avvicinamento tra i due personaggi, tra missioni sotto copertura e una complicità crescente non solo sul lavoro. Ma se l'arrivo di un nuovo amore per Ellie(Emily Wickersham) e Nick(Wilmer Valderrama) sembra ormai scontato, non lo è la tempistica con cui il sentimento crescerà e si affermerà nei nuovi episodi.A spiegarlo è il co-showrunner Frank Cardea, che parlando dell'argomento a TvLine ha confermato la volontà degli sceneggiatori di creare unacoppia, ma prendendosi tutto il tempo perché lapossa crescere e appassionare gli spettatori, proprioci sono volute diverse stagioni perché ...