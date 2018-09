In Cina stop ai videogiochi per il bene dei bambini e della loro vista

La Cina sempre più vecchia : stop al controllo delle nascite : Il che non significa solo un numero insostenibile di pensioni e strumenti di sostegno da finanziare, ma anche la mancanza di forza lavoro e, di conseguenza, un rallentamento dell'economia. sempre per ...

Samsung valuta stop produzione in uno stabilimento in Cina per debole domanda smartphone : Samsung Electronics sta valutando la possibilità di sospendere le operazioni in uno dei suoi stabilimenti di produzione di telefoni cellulari in Cina a causa delle vendite in calo e dell'aumento del ...

Blue Panorama - stop a voli da Bologna per la Cina : Teleborsa, - Blue Panorama Airlines ha concluso anzitempo la collaborazione con il Tour Operator Phoenix Travel Worldwide Co Ltd. di Pechino . Di conseguenza, la Compagnia aerea italiana non fornirà ...

Blue Panorama - stop a voli da Bologna per la Cina : Blue Panorama Airlines ha concluso anzitempo la collaborazione con il Tour Operator Phoenix Travel Worldwide Co Ltd. di Pechino . Di conseguenza, la Compagnia aerea italiana non fornirà più i relativi ...

Stop ai voli Bologna-Cina : «Troppi ostacoli» : «Ostacoli insormontabili» Non solo, aggiunge la compagnia, ma «anche la frequenza dei collegamenti è stata irrimediabilmente compromessa, dal momento che da un programma di 30 voli al mese, sono stati ...

Alle 21 un tuffo nell'affasCinante universo distopico di We Happy Few nella diretta di Nerding After Dinner : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di parlarvi di We Happy Few, affascinante avventura realizzata da Compulsion Games, software house già responsabile del particolare Contrast e recentemente acquisita da Microsoft.Benvenuti a Wellington Wells, ...

Stop all'obbligo vacCinale : fronda nel M5S : Crepe nel MoVimento 5 Stelle sullo Stop all'obbligo vaccinale, contenuto nel decreto Milleproroghe, per l'iscrizione ai nidi e agli asili (scuole dell'infanzia). L'obbligo viene rinviato all'anno prossimo.Ieri la senatrice pentastellata Elena Fattori, da mamma, aveva espresso la sua contrarietà alla norma. Oggi è il collega Giorgio Trizzino, deputato M5s e direttore sanitario dell'Ospedale dei bambini di Palermo, che fa sapere di sposare in ...

Dazi - Coldiretti : con lo stop di Cina +283% sbarchi di Soia dagli Usa in EuropaSBARCHI SOIA USA IN EUROPA : L’Unione Europea ha aumentato del 283% le importazioni di SOIA statunitense duramente colpita dalle ritorsioni cinesi scattate dopo le prime misure adottate dagli Stati Uniti nei confronti del gigante orientale. E’ quanto afferma la Coldiretti nel rendere noti i dati del primo report della Commissione Europea dal quale si evidenzia che stanno già avvenendo le maggiori importazioni di SOIA dagli USA previste dalla tregua sancita dall’incontro tra ...

Vaccini - M5s stop obbligo e esami vacCinali/ Ultime notizie - Piero Angela : "Senza solo morti" : Vaccini, M5s stop obbligo e esami prevaccinali: Davide Barillari e Roberta Lombardi e la proposta free vax. E' stata depositata una proposta di legge per andare a revisionare il sistema.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:32:00 GMT)

VACCINI - M5S STOP OBBLIGO E ESAMI VACCinaLI/ Ultime notizie - Giulia Grillo : "Terrorismo psicologico" : VACCINI, M5s STOP OBBLIGO e ESAMI preVACCINALI: Davide Barillari e Roberta Lombardi e la proposta free vax. E' stata depositata una proposta di legge per andare a revisionare il sistema.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Vaccini - M5S stop obbligo ed esami vacCinali/ Ultime notizie - ecco il contenuto della proposta no vax : Vaccini, M5s stop obbligo e esami prevaccinali: Davide Barillari e Roberta Lombardi e la proposta free vax. E' stata depositata una proposta di legge per andare a revisionare il sistema.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:55:00 GMT)

Vaccini - stop all'obbligo ed esami prevacCinali - le proposte del M5S Lazio : stop ad ogni obbligo, necessarie ottimali condizioni psichiche e fisiche della persona che si sottopone ai Vaccini e quarantena prima del rientro a scuola

Vaccini - M5s stop obbligo e esami prevacCinali/ Davide Barillari e Roberta Lombardi e la proposta free vax : Vaccini, M5s stop obbligo e esami prevaccinali: Davide Barillari e Roberta Lombardi e la proposta free vax. E' stata depositata una proposta di legge per andare a revisionare il sistema.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:02:00 GMT)

Vaccini - stop all’obbligo ed esami prevacCinali - le proposte del M5S Lazio : (foto: Voisin/Phanie/Getty Images) Vaccini sì, Vaccini no: dal M5S del Lazio arriva la proposta di una revisione del sistema di vaccinazioni, con nuovi criteri restrittivi rispetto alle procedure vaccinali, che devono essere maggiormente personalizzate in base alle condizioni di salute fisica e mentale: insomma, l’ipotesi va verso lo stop dell’obbligo. Questa revisione è stata inserita nella proposta di legge n. 52 dello scorso 17 ...