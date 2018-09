Immigrati in altri porti non italiani? L' Ue non ci sente

Immigrati - Papa Francesco : il suo zampino per farci arrivare in Italia altri centro stranieri : ... cioè in Italia, mica in Vaticano, dove, spiega ancora il Pontefice, 'cominceranno a imparare l'Italiano presso 'Mondo migliore''. Bergoglio svela poi chi e come ha svolto la trattativa : 'Quello che ...