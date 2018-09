Ilva | a Taranto riflettori puntati sull' incontro fra Di Maio e sindacati Landini

repubblica

: #DiMaio 'stiamo valutando ancora il requisito per annullare la gara illegittima'. #Ilva perde 1milione di euro al g… - TeresaBellanova : #DiMaio 'stiamo valutando ancora il requisito per annullare la gara illegittima'. #Ilva perde 1milione di euro al g… - TeresaBellanova : A Taranto. Incontro con la stampa su #Ilva dopo i confronti con le imprese dell'indotto e le organizzazioni sindaca… - TeresaBellanova : 'Caso Ilva, Taranto è una polveriera' -

(Di domenica 2 settembre 2018) L'appuntamento è per il 5 settembre. Iminacciano di far scattare la mobilitazione generale, già programmata per l'11, con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio sotto la sede del Mise