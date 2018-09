Il Watford batte il Tottenham e vola a punteggio pieno in testa alla classifica

sport.sky

: Il Watford batte 2-1 il Tottenham e tiene il passo di Liverpool e Chelsea in vetta alla classifica! Deeney e Cathca… - andreapezzoni87 : Il Watford batte 2-1 il Tottenham e tiene il passo di Liverpool e Chelsea in vetta alla classifica! Deeney e Cathca… - UnCalcio : Grande successo del #Watford che batte 2-1 il #Tottenham e raggiunge Chelsea e Liverpool a punteggio pieno in testa… - Vitellozzo : @Dischivolanti 3-0 Watford facile: Cathcart batte quella cagata dello United -

(Di domenica 2 settembre 2018) Sir Elton John in tribuna a scaldare il cuore dei tifosi, Javi Gracia in campo a dettare il ritmo dei loro battiti, ormai in fibrillazione da 360 minuti. Questonon smette di stupire e con il ...