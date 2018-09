Il remake di Suspiria seduce ma non fino in fondo

Al Lido brividi - di piacere - per il remake di "Suspiria" : ... Patricia, Chloë Grace Moretz,, è scomparsa mentre all'esterno la città è sconvolta dalle azioni della banda terroristica Raf: la radio e la tv trasmettono la cronaca drammatica del braccio di ferro ...

Se il remake di "Suspiria" evoca le giustiziere di #MeToo e l'utopia di donne superpotenti : Cos'ha in comune il "Suspiria" di Luca Guadagnino con l'originale , l'incubo rosso sangue di Dario Argento uscito quarantun anni fa? Jessica Harper. L'innocenza incarnata per Brian De Palma, che l'aveva lanciata nel suo "Il fantasma del palcoscenico". Argento la accalappiò al volo come controfaccia alle streghe del suo convitto. Comunico a Guadagnino la mia emozione nel rivederla per pochi minuti –anche oggi che ha 68 anni- nel suo ...

Dal remake di 'Suspiria' alla saga della Ferrante : i film di oggi a Venezia : oggi alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia è il giorno di Suspiria di Luca Guadagnino, tratto dal capolavoro di Dario Argento, di Peterloo di Mike Leigh e c'è grande attesa per L'amica geniale di ...

Se il remake di "Suspiria" evoca le giustiziere di Me-too e l'utopia di donne superpotenti : Cos'ha in comune il "Suspiria" di Luca Guadagnino con l'originale , l'incubo rosso sangue di Dario Argento uscito quarantun anni fa? Jessica Harper. L'innocenza incarnata per Brian De Palma, che l'aveva lanciata nel suo "Il fantasma del palcoscenico". Argento la accalappiò al volo come controfaccia alle streghe del suo convitto. Comunico a Guadagnino la mia emozione nel rivederla per pochi minuti –anche oggi che ha 68 anni- nel suo ...

“Suspiria è stato uno shock - ha segnato il mio immaginario. Ho pensato a un remake dalla prima volta che l'ho visto” : A uno come Luca Guadagnino piace molto ispirarsi e ripetersi, ma attenzione però, perché questo non vuol dire che il suo modo di lavorare abbia a che fare con la monotonia – anzi - è tutt'altro. Nei suoi film c'è sempre (più di) qualcosa che sorprende ed affascina, che distacca e che conquista allo stesso tempo. Ama riscoprire, studiare, tornare nei posti, confrontarsi, togliere come aggiungere o tutte e ...

SUSPIRIA/ Video - il remake di Luca Guadagnino in proiezione al Festival del Cinema di Venezia : SUSPIRIA di Luca Guadagnino è tra i film più attesi della 75esima edizione del Festival del Cinema. A Venezia, oggi, verrà presentato in doppia proiezione.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:06:00 GMT)

Venezia 75. Perché Suspiria di Guadagnino non sarà solo un remake : «Non chiamatelo remake», suggerisce Luca Guadagnino a proposito del suo Suspiria. Lui lo definisce piuttosto «un omaggio» alle emozioni che gli procurò l’originale di Dario Argento. «Ogni film che faccio è un passo tra i miei sogni di ragazzo. Ho visto il poster di Suspiria quando avevo undici anni e il film quando ne avevo quattordici, mi colpì duramente. Iniziai da subito a immaginarne una mia versione». Gli si può credere: l’horror del 1977, ...

SUSPIRIA/ Video - diffuso il trailer del remake di Luca Guadagnino : Uscirà ad Halloween il nuovo SUSPIRIA di Luca Guadagnino, remake dell'omonimo film di Dario Argento del 1977. Nel cast, Dakota Johnson nei panni di Susie Bannion.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:38:00 GMT)