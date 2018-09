Il problema delle anatre che restano impigliate nelle reti da pesca

Il falso problema delle concessioni e il sistema dei sub appalti : ... queste 43 vittime sacrificali hanno scoperchiato il vaso di Pandora ed è tempo di tirare le redini di una carovana fuori dai cardini della coscienza e della responsabilità civile e politica'. La ...

VIDEO – Roberto Fiore nel 2009 aveva già individuato il problema delle autostrade italiane e non solo… : Roberto Fiore l’uomo con l’occhio lungo verso il disastro avvenuto a Genova Roberto Fiore durante una Tribuna Politica del 2009 dove affermava che la nazionalizzazione degli apparati economici strategici, come autostrade, sanità, compagnia di bandiera, è vitale per l’interesse nazionale. Fiore spiega in modo molto semplice il problema delle privatizzazioni della sanità, delle autostrade persino di Alitalia. “Le nostre ...

Scuola - a un mese dall’inizio torna il problema delle “classi pollaio” : a Todi 39 studenti in una sola aula : Trentanove studenti in una sola classe. A un mese dall’inizio della Scuola torna d’attualità il problema delle cosiddette “classi pollaio”. A sollevarlo è una lettera arrivata al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, dal liceo Jacopone di Todi, in provincia di Perugia. A scrivere la missiva – che è stata pubblicata anche sul sito OrizzonteScuola.it – è Giovanni Antonelli, Presidente del Consiglio di ...

Concorso Dirigenti Scolastici 2018 : si ripresenta il problema delle reggenze : A pochi giorni dalla prova preselettiva tanto attesa, già i primi risultati buoni e meno buoni. Tra i risultati positivi resta il fatto che la preselettiva è stata espletata, non importa come, con errori, senza epurazione di domande sbagliate, con pc che si oscuravano, con commissioni che hanno lavorato in gruppo,” un incidente in Sicilia […] L'articolo Concorso Dirigenti Scolastici 2018: si ripresenta il problema delle reggenze proviene ...

Perché il saccheggio dei mari africani inasprirà il problema delle migrazioni : C'è in ballo la pesca di frodo e la sopravvivenza degli stock marini, le dinamiche internazionali della politica di pesca comune UE e l'azione spregiudicata di paesi come Cina o Corea del Sud. C'è il ...

Strano problema con sensore delle impronte digitali per Huawei P10 Lite : possibili soluzioni : La piena distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per Huawei P10 Lite espone inevitabilmente lo smartphone a qualche critica, o comunque alla segnalazione di alcuni problemi, come quello relativo al sensore delle impronte digitali. La questione è davvero anomala, perché non si parla tanto di mancato funzionamento e non riconoscimento della stessa impronta una volta portato a termine il download, quanto della mancata apparizione della voce ...

VIDEO Lewis Hamilton - fermato da un problema tecnico sulla Mercedes : le immagini dello stop della W09 nel corso delle qualifiche : Lewis Hamilton fermo in pista poco prima del termine della Q1 del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. E’ questa la notizia di giornata. Un problema al cambio sulla Mercedes del campione del mondo che quindi domani scatterà partirà dalla quattordicesima posizione in griglia di partenza, tenendo conto della penalizzazione di Daniel Ricciardo (Red Bull). Un guasto che, forse, potrebbe essere stato causato da un ...

CR7 - Landini all'attacco : problema di scelte di investimento delle aziende : A proposito di politica industriale, sarebbe importante che il nuovo Governo convocasse un tavolo vero in cui discutere del destino della mobilità e di quali reali investimenti si fanno nel nostro ...

Migranti - Conte : 'Il problema va oltre le navi delle Ong' : "Non ci si può porre il problema solo quando i Migranti salgono su una nave delle Ong". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo alle critiche sulla poca umanità nella ...

Il problema delle obbligazioni : E possiamo quindi enunciare la prima, nonché la più importante, delle 8 lezioni che ci aiuteranno a muoverci meglio nel nuovo mondo del QE: il QE durerà a lungo.

WhatsApp chiede aiuto ai ricercatori per combattere il problema delle fake news : Quello delle fake news è uno dei principali problemi del web. Esso non si limita al singolo sito che pubblica la notizia falsa, ma si […] L'articolo WhatsApp chiede aiuto ai ricercatori per combattere il problema delle fake news proviene da TuttoAndroid.

Surface Andromeda : ecco come Microsoft tenterà di risolvere il problema delle app : Il Surface Andromeda sarà un dispositivo utile nell’ambito della produttività permettendo agli utenti di avere un vero PC all’interno di uno chassis completamente tascabile e, ovviamente, con il supporto alle funzionalità telefoniche.-- Tuttavia, nonostante il device non sia stato nemmeno ancora presentato ufficialmente se non attraverso dei teaser e concept, in molti si chiedono già come Microsoft risolverà il problema delle ...