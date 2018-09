Il piano del viceministro | Sforeremo il tetto del 3% L' Italia ora deve

Dazn : 'Il tempo del buffering si è dimezzato e gli abbonamenti raddoppiano' : Dazn passa al contrattacco sul fronte dei disservizi, oggetto non dimentichiamolo di un'istruttoria appena aperta dall'Antitrust. Ed ecco il comunicato arrivato sabato 1° settembre, mentre Diletta ...

Stretta sulle occupazioni abusive Il piano sgomberi del Viminale : Arriva la Stretta del Viminale sulle occupazioni abusive. Il Ministero guidato da Matteo Salvini con una circolare inviata ai prefetti di fatto chiede in tempi rapidi un censimento di tutti gli occupanti abusivi degli immobili. Una scelta quella del Viminale che potrebbe portare ad una vera e propria inversione di tendenza sul fronte della lotta alle occupazioni abusive. La circolare pubblicata sul sito del Ministero è molto chiara: "Data la ...

Virus del Nilo Occidentale : al via martedì il piano di disinfestazione in Veneto : E’ stato definito dai tecnici della Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione il piano Straordinario di disinfestazione dalle zanzare legato al diffondersi del Virus West Nile. L’attuazione concreta è prevista a partire da martedì prossimo, a condizione che sia preceduta da un giorno senza precipitazioni meteorologiche. In caso contrario il “via” slitterà a seconda delle condizioni più o meno favorevoli del tempo. Lo ha ...

F1 a Monza : il piano sicurezza della Questura di Milano : Una centrale operativa installata direttamente in Autodromo e centinaia di uomini delle forze dell'ordine al lavoro per garantire un week-end motoristico tranquillo , a parte l'adrenalina per il rombo ...

West Nile : pronto piano della Regione Veneto da 500mila euro : E’ stato definito dai tecnici della Direzione Prevenzione dell’Area Sanita’ e Sociale della Regione Veneto il piano Straordinario di Disinfestazione dalle zanzare legato al diffondersi del virus West Nile (Febbre del Nilo). L’attuazione concreta e’ prevista a partire da martedi’ prossimo, a condizione che sia preceduta da un giorno senza precipitazioni meteorologiche. In caso contrario il “via” ...

Luigi Di Maio - il piano diabolico del grillino per rompere con Salvini : il sospetto sull'accordo col Pd : ... più le pressioni a livello internazionale, con i mercati in fibrillazione in attesa che le agenzie di rating si esprimano sullo stato di salute dell'economia italiana, stanno mettendo il presidente ...

Salvini - il piano post 5 settembre Partito unico del centrodestra : Il 5 settembre è attesa la decisione del Tribunale del Riesame sulla vicenda dei conti della Lega. Da lì potrebbe arrivare la svolta per creare un nuovo soggetto e mettere nel mirino Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Milano. Galleria : continua il piano di valorizzazione degli spazi del Comune : continua a dare risultati positivi il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano che mira a favorire

Le note del pianoforte di Aeham Ahmad come messaggio di pace e libertà : ... come sono altrettanto note quelle che lo vedono accanto ai bambini in esilio ed in decine di concerti effettuati in tutto il mondo. Una lunga storia narrata nel libro 'Il pianista di Yarmouk'. Il ...

Renzo piano - «l’idea» del nuovo ponte di Genova e 43 vele di luce | Toti : «Cantiere subito - basta propaganda» : L’archistar e il progetto pensato per la sua città. Piloni come chiglie: «È un’idea, l’inizio. Da quando è successo io non penso ad altro, ero scioccato. Io stesso quel ponte l’ho percorso mille volte». L’incontro in Regione con il governatore Toti e il sindaco Bucci

Tim e il «modello Orange» : piano per l’addio al telefono fisso : L’annunciato addio di Orange, in Francia, al “vecchio” telefono fisso è un processo avviato anche in Italia. In autunno il dossier sarà sul tavolo di Agcom con l’obiettivo di ammodernare la rete e snellire i costi. Dai servizi tradizionali sui quali si basa la rete storica in rame (la telefonia classica) si punta a una rete basata sui servizi Ip Internet protocol. Alla voce si affiancheranno altri ...

Renzo piano - «l’idea» del nuovo ponte di Genova e 43 vele di luce | Toti : «Cantiere subito - basta propaganda» : L’archistar e il progetto pensato per la sua città. Piloni come chiglie: «È un’idea, l’inizio. Da quando è successo io non penso ad altro, ero scioccato. Io stesso quel ponte l’ho percorso mille volte». L’incontro in Regione con il governatore Toti e il sindaco Bucci

RENZO piano - L'IDEA DEL NUOVO PONTE DI GENOVA/ Ultime notizie : 43 vele di luce in ricordo delle vittime : GENOVA, RENZO PIANO da Toti con plastico per NUOVO PONTE Morandi: "Ci sarà il ricordo della tragedia". Ultime notizie sulL'IDEA del grande architetto.

Pensioni d'oro - dossier Lega : "Tagli colpiscono nord e donne"/ Brambilla smonta il piano del M5s : Pensioni d'oro, dossier Lega: "Tagli colpiscono nord e donne". Ultime notizie, il consigliere Alberto Brambilla smonta il piano del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 09:50:00 GMT)