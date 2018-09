Il Parma ci prova ma la Juventus passa 1-2 al Tardini - LA CRONACA

Parma -Juventus - Cristiano Ronaldo in pericolo! Alla stazione un tifoso scavalca e prova l’assalto : la sicurezza lo placca [VIDEO] : Momenti concitati per l’arrivo di Cristiano Ronaldo Alla stazione di Parma: un tifoso prova a scavalca re un muretto ed eludere la sicurezza , ma i bodyguard gli impediscono di arrivare a contatto con CR7 La Juventus sceglie di arrivare a Parma in treno e la stazione si riempie di tifosi. Tanta la curiosità e l’attesa di vedere dal vivo lui, Cristiano Ronaldo , per la prima volta nella città romagnola. Qualche tifoso ha pensato ...

Ds Parma : 'Cassano più no che sì - ho provato a prendere Balotelli ma poi sono scappato' : Daniele Faggiano fa il punto sul mercato del Parma . Il direttore sportivo del club gialloblù ha dichiarato a RMC Sport : 'Stiamo ancora lavorando per completare la rosa. Sappiamo che non è semplice fare mercato per una neo promossa come noi, ma la piazza di Parma ha sempre il suo fascino. Lavoreremo molto sui ...