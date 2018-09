Il parere interessante di Daniela Hantuchova | “ritiro Federer? Si fosse verificata una

sportfair

: @repubblica Progetto interessante ma, a mio modesto parere, impraticabile finché la politica non abbandona le sue c… - afdantino : @repubblica Progetto interessante ma, a mio modesto parere, impraticabile finché la politica non abbandona le sue c… - raffyloveme : Presidente (uscente) Macron che ne pensa degli attacchi in Somalia ed in Libia? Sarebbe interessante conoscere il suo parere. - alesframe : @godzyperplesso Anche a me! Per questo sarebbe interessante un ulteriore parere maschile -

(Di domenica 2 settembre 2018) Danieleesprime il suoin merito al possibile ritiro di Roger: se siuna particolare condizione, lo svizzero avrebbe già lasciato il tennis Passano gli anni, passano i tornei, passano le vittorie, ma Rogerè ancora lì ai vertici del tennis mondiale. Si è parlato tanto del possibile ritiro di King Roger, ma lo svizzero non sembra averne voglia. Almeno fin quando avrà stimoli e avversari all’altezza, come accade in questo preciso momento storico con Nadal in vetta al ranking e Djokovic che sembra essere tornato al top. È lo stesso pensiero diche, intervistata da Amazon ha spiegato: “è la bellezza di questa generazione. Rafael Nadal, Novak Djokovic estanno andando oltre i propri limiti. Se cisolo Roger e non gli altri campioni forse lo svizzero non giocherebbe più. Sono ...