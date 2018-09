Il Movimento 5 Stelle denuncia la mappa del potere dei Benetton Di Maio | ' Chi stava al

Pd - Nicola Zingaretti : “Voglio fare il segretario. No ad alleanze con il Movimento 5 Stelle” : L'attuale governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, conferma la sua candidatura alla segreteria del Partito democratico intervenendo all'incontro di AreaDem a Cortona, Arezzo. "Alleato è una parola bellissima, ma mai con il Movimento 5 Stelle. Ce le faremo a vincere? Ne sono convinto. Dobbiamo cambiare per essere più credibili".Continua a leggere

Travaglio avverte il Movimento 5 Stelle : "O si cambia o meglio staccare la spina al governo" : Nel governo legastellato ci aveva creduto, ma ormai secondo il direttore del Fatto "Salvini non ha alcuna intenzione di...

Movimento 5 Stelle - cresce il numero delle lamentele contro Salvini - adesso anche De Falco : Luigi Di Maio, cresce la fronda M5s di Roberto Fico La fronda s’ingrossa. Luigi Di Maio, a parole, ha difeso Matteo Salvini sul caso Diciotti (“I respingimenti non si fanno coi modi gentili”) ma la verità è che nel Movimento 5 Stelle intorno a Roberto Fico si stanno radunando di nuovo tutti i malpancisti e i grillini tendenti a sinistra, che vedono come fumo negli occhi la politica della tolleranza zero ...

Il Movimento 5 Stelle contro gli etilometri : “Numerose anomalie - i test potrebbero essere inattendibili” : Il Movimento 5 Stelle chiede la verifica dell'idoneità degli etilometri utilizzati per rilevare lo stato di ebbrezza dei conducenti di auto e moto perché presenterebbero anomalie che renderebbero inattendibili i risultati dei test.Continua a leggere

È morta la deputata del Movimento 5 Stelle Iolanda Nanni : La deputata del Movimento 5 Stelle Iolanda Nanni è morta ieri in seguito a quella che i suoi colleghi hanno definito “una grave malattia”. Nanni era nata a Pavia e il prossimo novembre avrebbe compiuto 50 anni. Nel 2013 era The post È morta la deputata del Movimento 5 Stelle Iolanda Nanni appeared first on Il Post.

Diciotti - Di Maio : «Se l'Ue non decide - il Movimento 5 stelle non è più disposto a dare soldi all'Europa» : Continua il braccio di ferro tra il governo e Bruxelles sulle sorti dei migranti a bordo della nave Diciotti. Sulla nave Diciotti la posizione del Viminale non cambia, fanno sapere fonti vicine al ...

Il senatore del Movimento 5 Stelle Alberto Airola tenta il suicidio : salvato dalla sorella : Alberto Airola, senatore del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione di vigilanza della Rai, ha tentato il suicidio nella sua casa di Torino. Ha lasciato due lettere per spiegare i motivi del gesto. salvato in extremis dalla sorella: "Ciò che è successo ci colpisce e ci addolora profondamente".Continua a leggere

Il Movimento 5 Stelle chiede una stanza per la meditazione alla Camera “per combattere i disagi interiori” : "Viviamo in una società disumanizzata in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo tra lavoro, computer e smartphone e perdiamo il contatto con la nostra interiorità e con il momento presente. Sono in aumento i casi di depressione, di violenza e di isolamento volontario, tutti segnali di disagi profondi, disagi interiori non riconosciuti e non risolti, quindi è essenziale rimettere al centro il tema della salute mentale", spiega una ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Il rilancio del Movimento 5 Stelle per settembre (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Il rilancio del Movimento 5 Stelle per settembre. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 agosto(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 13:42:00 GMT)

