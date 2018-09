Il mondo dello sport rende omaggio a Vivace

Lutto nel mondo dello sport. È morto così - all'improvviso sotto gli occhi di tutti : Morte per choc anafilattico da puntura di insetto. La puntura di un'ape o di un calabrone è stata fatale per Sergio Barozzi, noto avvocato giuslavorista milanese morto per un choc anafilattico ieri ...

Lutto nel mondo dello sport. È morto così - all’improvviso sotto gli occhi di tutti : Morte per choc anafilattico da puntura di insetto. La puntura di un’ape o di un calabrone è stata fatale per Sergio Barozzi, noto avvocato giuslavorista milanese morto per un choc anafilattico ieri nella sua casa di campagna di Nizza Monferrato (Asti). Barozzi avrebbe compiuto 62 anni a novembre e lascia la moglie Giovanna e i figli Idano e Emilio. Nel 1982, ha partecipato alla fondazione dello studio BBS, dove ha lavorato per 20 anni, poi ...

“Mi ha violentata”. Un’altra - terribile accusa scuote il mondo dello spettacolo : Un’altra notizia choc che arriva in un momento particolarmente delicato per il mondo dello spettacolo, quello che ha visto nel corso dei mesi susseguirsi le accuse di violenze sessuali a danno di diversi personaggi famosi. Ultima in ordine cronologico era stata Asia Argento, che a sua volta era stata tra le donne che con più decisione avevano puntato il dito contro il produttore americano Weinstein. Una lunga lista che ha visto ...

Federica Pellegrini - la bomba sul mondo dello sport italiano : 'Sto pensando di smettere' : 'Sto pensando seriamente di lasciare il nuoto: il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui. Entro l'autunno deciderò che ...

Maurizio Costanzo compie 80 anni e riceve gli auguri dei colleghi del mondo dello spettacolo : Il critico d'arte ha sottolineato quanto Maurizio, con la sua intelligenza, sia riuscito a creare un mondo interessante attraverso la televisione: ' Un regista straordinario della vita quotidiana in ...

VILLANOVA mondoVI'/ Al festival gastronomico dello chef Milone trionfa la Fassona di San Grato : Lo chef internazionale Riccardo Milone illumina i giorni di fine estate con uno spettacolare festival gastronomico nella nuova location alla Società Agricola di San Grato, nell'omonima frazione di ...

“Si è tolta i vestiti - poi…”. Dopo Asia Argento - un altro scandalo nel mondo dello spettacolo : Continua a tenere banco il caso Asia Argento, tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare la violenza sessuale subita dal produttore Harvey Weinstein e diventata col passare dei mesi la paladina indiscussa del movimento #MeToo. La figlia del regista Dario si è trovata infatti improvvisamente dall’altra parte della barricata Dopo che è venuto a galla un caso particolarmente delicato del suo passato, l’accordo per ...

Guido Meda racconta il naufragio dello yatch : “In 5 minuti si è scatenato il finimondo - poi siamo rimasti in balia delle onde” : “C’erano onde alte e vento fortissimo siamo andati a fondo ma ancora non capisco perché. Non siamo andati a sbattere contro gli scogli, ma l’imbarcazione ha iniziato ad affondare in pochi minuti”. Inizia così il racconto di Guido Meda, vicedirettore di Sky e telecronista molto noto nel modo dei motori, che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato i dettagli del naufragio dello yatch su cui era a bordo al largo ...

India - è il giorno del concorso “più grande del mondo” : 23 milioni di candidati per 90mila posti nelle Ferrovie dello Stato : Ventitré milioni di candidati per 90mila posti di lavoro. Millecinquecento sedi d’esame sparse in tutto il Paese, oltre 37 milioni di euro per allestire la gigantesca macchina che servirà al regolare svolgimento del concorso. Si tiene in India la più grande selezione al mondo, almeno stando a quanto scrive il Times of India, per assumere macchinisti, tecnici, operai, elettricisti, impiegati, falegnami e guardarobieri alle Indian Railways, ...

Crollo ponte Genova : calcio e mondo dello spettacolo piangono la tragedia : La gente comune e i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport piangono la tragedia del Crollo del ponte a Genova. “Un disastro immane” scrive Antonella Clerici. “Crollo ponte #Morandi a #Genova: la Protezione Civile ha istituito il numero verde 800.640.771 per informazioni e notizie“, riporta Simona Ventura. “Senza parole” scrive la Sampdoria vicino al simbolo delle mani giunte in preghiera. ...

Il mondo sull'orlo di una militarizzazione dello spazio? - : Entro il 2021 la Gran Bretagna intende lanciare il suo primo satellite commerciale. Contemporaneamente Washington si occupa della creazione delle truppe spaziali, una nuova divisione delle forze ...