Il maltempo ha messo a rischio la vendemmia nel veronese

maltempo Puglia : fulmine su spiaggia in Salento - 13enne dimesso da rianimazione : Il 13enne senegalese colpito il 24 agosto scorso da un fulmine mentre si trovava su una spiaggia di Porto Cesareo (Lecce) è stato dimesso dal reparto di rianimazione del 'Vito Fazzi' di Lecce e trasferito in pediatria. Sarebbero esclusi danni cerebrali.

maltempo nel Salento - dimesso il giovane turista colpito da un fulmine a Punta Prosciutto : per fortuna sta bene : Sta meglio ed è stato dimesso dall’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, il turista 24enne che ieri, durante il nubifragio che s è abbattuto a Punta Prosciutto, in località Porto Cesareo, in provincia di Lecce, avrebbe appoggiato il piede in una pozzanghera vicino alla quale c’è un palo della luce, prendendo una scossa elettrica. Il giovane è stato quindi portato a Manduria in ospedale per accertamenti ma è stato dimesso ...