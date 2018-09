Il finale di Shadowhunters spoilerato per caso? Dopo la cancellazione arriva la beffa per

optimaitalia

(Di domenica 2 settembre 2018) Ildiandrà in onda solo il prossimo anno, ma alcuni fan sono stati già accidentalmente spoilerati. Una prestigiosa casa d'aste online, la 403 Auction, ha messo in vendita diversi oggetti apparsi nella serie tv, inclusi costumi di scena e set decorativi. Tuttavia, tra questi c'erano anche abiti legati agli episodi che devono ancora andare in onda e che contengono enormi spoiler. E in questo modo i fan che hanno partecipato all'asta, sperando di accaparrarsi qualche oggetto, si sarebbero rovinati la sorpresa per ildi.Per non entrare nel dettaglio, tra le cose messe all'asta c'era anche una lettera dettagliata scritta da Clary e indirizzata a Jace. Non sappiamo il suo contenuto, ma secondo alcuni utenti online, si tratterebbe di qualcosa di grosso che non potrebbe piacere a tutti. I fan del movimento #Save, che dalla ...