Il film Suspiria secondo Luca Guadagnino

Festival del Cinema di Venezia/ Foto e programma : è il giorno di 'Suspiria' e altri due film italiani : Al Festival del Cinema di Venezia c'è Suspiria, in doppia proiezione alle 19.15 e alle 20. Per Luca Guadagnino è "un nuovo esordio". Il programma completo.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:02:00 GMT)

Suspiria - il primo trailer completo del film di Guadagnino : Dopo la breve anticipazione diffusa all’inizio dell’estate, ecco arrivare in tutto il suo macabro fascino il primo trailer completo di Suspiria di Luca Guadagnino . Il regista di Chiamami col tuo nome ha lavorato con grande perizia a questo omaggio all’horror originale di Dario Argento uscito nel 1977: la ricerca dell’estetica e delle atmosfere ci ripiomba dunque in un’accademia di danza nella Berlino degli anni ...

Mostra di Venezia 2018 : da «A Star is Born» a «Suspiria» - i (bei) film che vedremo : Un Festival ricco che guarda agli autori affermati, ai film di genere e a piattaforme non cinematografiche. Alberto Barbera presenta i titoli della 75esima Mostra del Cinema di Venezia con orgoglio ed entusiasmo. Come quando conferma che Lady Gaga e Bradley Cooper sbarcheranno al Lido per presentare in anteprima mondiale A Star is born, che naviga a vele spiegate verso gli Oscar, e annuncia lo sbarco di Netflix con produzioni ambiziose, forti, ...