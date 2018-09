Il CEO di Huawei | Richard Yu | conferma lo smartphone Huawei P30

Col 5G consumi batteria più che raddoppiati : parla il CEO di Huawei : Il 5G non sembra sorridere al primo smartphone Huawei che supporterà lo standard: lo ha candidamente ammesso il CEO dell'azienda cinese, Eric Xu. Stando a quanto affermato dal dirigente, il chip 5G andrà a consumare circa 2.5 volte in più rispetto alle risorse richieste dagli attuali chip 4G. Non sembra comunque perdersi d'animo il massimo rappresentante Huawei, al quale il compromesso appare anche accettabile. Per evitare che i prossimi ...