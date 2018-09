I soldi per il reddito di cittadinanza? Dagli «80 euro» e dalla spesa sociale Restano solo 6 miliardi per le riforme : Le idee degli economisti filo 5Stelle. Castelli: si pescherà «all’interno del bilancio dello Stato e ci sono le risorse che servono, senza bisogno di nuove tasse»

I soldi per il reddito di cittadinanza? Dagli «80 euro» e dalla spesa sociale : In sintonia con le sue idee l'articolo di «Economia e Politica» sostiene che le risorse finanziarie vanno spostate «dalle politiche di attivazione a quelle di redistribuzione» e che bisogna ...

Verona - fermata la gang delle rapine in villa. Il modus operandi : botte e minacce alle vittime per farsi dare soldi e preziosi : Sfondavano la porta d’ingresso, picchiavano i padroni di casa, quasi sempre anziani. botte e minacce per farsi dire dove fossero la cassaforte, i soldi o altri oggetti di valore. Il modus operandi era sempre lo stesso, ma quello di due notti fa potrebbe essere stato l’ultimo colpo della banda che è ritenuta responsabile di almeno 30 rapine in villa tra le province di Mantova, Verona e Rovigo. I banditi – quattro marocchini dai ...

Google - la scoperta di Bloomberg sull'accordo con Mastercard : cosa sapeva dei nostri soldi : Un patto segreto tra Google e Mastercard per tracciare le vendite al dettaglio dei clienti. Secondo Bloomberg il colosso del web e quello delle carte di credito avrebbero concluso un accordo segreto che avrebbe permesso alla società di Mountain View e ai suoi inserzionisti di tracciare le vendite al

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 settembre : “La Roma-L’Aquila è insicura - ma per i controlli zero soldi” : In Abruzzo – Viadotti sulla Strada dei Parchi La A25 è a rischio. La resa del ministero: “controlli mai fatti” La risposta agli allarmi di una onlus: “Mancano le risorse Serve una manutenzione urgente”. Il gestore: “È sicura” di Carlo Di Foggia e Francesco Ridolfi Macron qui? di Marco Travaglio Non bastando tutti quelli che lavorano per Salvini in Italia, ora ci si mette pure Macron. Il quale, con tutto quel che avrebbe da fare a ...

Ilva - i sindacati contro Di Maio : “Stanno per finire i soldi e non abbiamo risposte. Convochiamo sciopero per l’11 settembre” : I sindacati protestano contro il governo per la questione Ilva e convocano uno sciopero per l'11 settembre: "Attendiamo dal 6 agosto le risorse finanziarie sono ormai quasi esaurite e il 15 scade l'amministrazione straordinaria. Siamo ancora in attesa di notizie per la ripresa del negoziato e la valutazione di legittimità da parte del ministero della gara per l'aggiudicazione del gruppo Ilva. Ricordiamo che le risorse finanziarie sono ormai ...

Di Maio contro Oettinger : “Ue si fa sentire solo perché abbiamo detto che non daremo più soldi - sui migranti nessuna solidarietà” : Prosegue lo scontro tra Italia e Ue: "Il commissario Oettinger continua ad esternare ogni giorno da quando gli abbiamo detto che non gli diamo i soldi. Non li abbiamo sentiti quando abbiamo chiesto una mano sull'immigrazione... La nostra posizione sul veto al bilancio resta, se poi nei prossimi giorni vorranno cominciare a riscoprire lo spirito di solidarietà allora forse ne parliamo", ha replicato il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

Corte d'Appello - Fede assolto per crac Mora : 'Leciti i soldi da Berlusconi' : I 'prestiti', in più tranche e per quasi tre milioni di euro, che Silvio Berlusconi concesse a Lele Mora, ormai otto anni fa, 'erano di per sé del tutto leciti'. E 'la circostanza' che una parte di ...

Droga - Salvini lancia “Scuole sicure” : soldi a 15 Comuni per contrastare lo spaccio negli istituti. Presidi e genitori divisi : Si chiama “Scuole sicure” il piano contro lo spaccio negli istituti scolastici messo a punto dal Viminale: 2,5 milioni per installare impianti di videosorveglianza, assumere agenti di polizia locale ed incrementare i controlli davanti ai cancelli. E solo in minima parte per campagne educative. Un’operazione lanciata dal ministro Matteo Salvini che il giorno dopo l’annuncio trova diviso il fronte dei genitori, dei Presidi e degli operatori ...

Crollo ponte Morandi - Danilo Toninelli : “Autostrade metterà i soldi e lo Stato ricostruirà l’opera” : "Autostrade i soldi li mette, ma lo ricostruiamo noi il ponte. Che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato in termini risarcitori. Sugli immani danni morali e civili è normale che debba mettere i soldi, ma è altrettanto normale che non possa ricostruire. Sarebbe irrispettoso nei confronti delle famiglie e dei cittadini", ha dichiarato questa mattina il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli parlando della ricostruzione del ponte ...

Di Maio contro Orban : ‘No a soldi Ue per chi non vuole ricollocamenti. Ci chiamano populisti? Prenderanno batosta al voto” : “L’Unghieria di Orban alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti. Per quello che mi riguarda chi non aderisce ai ricollocamenti non ha diritto ai finanziamenti europei”. Luigi Di Maio, intervistato da la Stampa, ha affrontato la questione immigrazione dopo il caso Diciotti e soprattutto alla vigilia dell’incontro tra Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban in programma a Milano per il 28 ...

Brugherio - vuole i soldi per la droga - minaccia la nonna e le ruba l'auto : arrestato : Un 32enne ha minacciato la nonna per ottenere denaro per comprare stupefacenti e, al rifiuto della donna le ha rubato l'auto, pur non avendo la patente, allontanandosi da casa, a Brugherio. Ma la sua ...

Favole e bufale sui soldi per gli spettacoli : Gli spettacoli di luci e le Case di Babbo Natale in tutto questo che cosa c'entrano? E se c'entrano, a quale prezzo? Enza Gagliardi Nota per alcuni rappresentanti delle minoranze al Comune: qualora ...