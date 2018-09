I mercati e la manovra L' Ue ha paura del contagio | e ci aiuta

Spread - manovra - deficit : Conte e il vertice d'urgenza euro per rassicurare i mercati : Il tema della speculazione sarebbe stato al centro di diversi colloqui in cui era presente anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria. A preoccupare l'esecutivo è la ubblicazione, tra fine agosto ...

Manovra - tante ipotesi sul tappeto. Giorgetti : temo attacco dai mercati : Tra le ipotesi anche un pacchetto Sud che potrebbe includere un ampliamento della platea dell'incentivo per i giovani imprenditori. Per i conti pubblici sarà un settembre ancora caldissimo -

C'è posta per Tria : i mercati non vogliono la "manovra Di Maio" : Roma I mercati ieri hanno dato un altro piccolo segnale negativo all'Italia. L'asta di Bot semestrali riservata agli operatori specialisti è stata caratterizzata da richieste inferiori all'offerta. In particolare, sono stati aggiudicati solo il 75% dei 600 milioni messi a disposizione, cioè 450 milioni. Considerato che nell'elenco specialisti del Tesoro ci sono solo tre istituti italiani (Banca Imi del gruppo Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte ...