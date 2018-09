I gialloverdi non mollano e cercano flessibilità per spendere in deficit

Taglio pensioni d’oro - i gialloverdi : “Non temiamo ricorsi alla Corte Costituzionale” : I firmatari lo sottoscrivono e il vicepremier, nel pieno della polemica lo ribadisce: sulla proposta di legge per il Taglio delle cosiddette pensioni d’oro – le “Disposizioni per favorire l’equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici superiori a 4mila euro mensili” – i gialloverdi non temono i ricorsi alla Consulta che pure pioveranno copiosamente. Lo si ...

Ai gialloverdi non piace il rosa. Donne penalizzate nelle nomine - la denuncia dell'Aidda : Che il rosa non fosse il colore preferito dal Governo gialloverde lo si era capito già dalla composizione dell'esecutivo: appena 11 Donne su 64 poltrone tra ministri, viceministri e sottosegretari. Un trend confermato anche dalle prime nomine nelle società statali e partecipate dello Stato. Un trend che preoccupa l'Aidda, associazione di imprenditrici e Donne dirigenti di azienda."Dobbiamo constatare con amarezza - ha detto la ...

Fmi boccia i gialloverdi : "Misure non sostenibili" : Roma L'Fmi non è ottimista. Dice che ci sono rischi per l'Europa, anche per le "incertezze" italiane. E a proposito del Belpaese, non vede di buon occhio le scelte di politica economica del governo Lega/M5s.L'ultimo rapporto del Fondo sull'Eurozona se la prende con le misure "di spesa e fiscali" ipotizzate dal nuovo esecutivo. "Se avranno piena attuazione, forniranno una significativa espansione fiscale, in contraddizione con la sostenibilità ...