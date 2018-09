I fondi per i lavori sulla Milano-Meda spalmati fino al 2023 «Troppo tardi»

Perché Trump ha deciso di tagliare i fondi all'Onu per i rifugiati palestinesi : Soltanto l'Unione europea, attraverso l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini ha annunciato un contributo di 82 milioni di euro per il ...

Trump taglia i fondi all'agenzia Onu per i palestinesi. "30 giorni e chiudiamo" : Ora è ufficiale. Ora che il Dipartimento di Stato ha comunicato al Palazzo di Vetro che gli Stati Uniti taglieranno tutti i finanziamenti all'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. La mazzata è di quelle che possono lasciare un segno. Mortale. Perché senza i finanziamenti Usa, dicono ad HuffPost fonti Onu a Gaza e Ramallah, l'Unrwa sarà costretta a chiudere o, nella migliore delle ipotesi, ridurre ...

Grande successo per la 3° edizione del Summer Day Contest A fondi (LT) : ALL MUSIC NEWS Grande successo per la 3° edizione del Summer Day Contest A Fondi (LT) Il 4 Agosto davanti ad una cornice di pubblico straordinaria (5.000 persone circa) all’Anfiteatro Arena si è tenuta la 3° edizione del Summer Day Contest piena di musica, organizzata sapientemente da Franco Iannizzi (producer, talent scout e direttore artistico evento) e voluta fortemente da Maurizio Marasca, noto imprenditore del territorio, che ...

Il ministro Lezzi spegne le polemiche : «Il piano per Bagnoli non cambia - i fondi ci saranno» : «Non c'è e non si ravvisa alcun conflitto d'interesse nella nomina del dottor Floro Flores a commissario straordinario di Bagnoli». È categorica Barbara Lezzi che...

Il ministro Lezzi spegne le polemiche : 'Il piano per Bagnoli non cambia - i fondi ci saranno' : 'Non c'è e non si ravvisa alcun conflitto d'interesse nella nomina del dottor Floro Flores a commissario straordinario di Bagnoli'. È categorica Barbara Lezzi che respinge le critiche Pd e i dubbi del ...

Xiaomi PocoPhone F1 : Launcher Poco e sfondi disponibili al download per altri smartphone : Lo Xiaomi PocoPhone F1 annunciato in Italia al prezzo di 329 euro ha un Launcher e alcuni sfondi che adesso possono essere scaricati e provati sul vostro smartphone android: i links.Dopo l’annuncio ufficiale che lo smartphone Android con chipset Snapdragon 845 Xiaomi PocoPhone F1 sarà venduto anche in Italia a partire da 329 euro, oggi ci sono altre interessanti novità al riguardo.Infatti vi ricordo che il PocoPhone F1 è un secondo marchio ...

Riace - il Viminale : 'Non sono stati sbloccati i fondi per il Comune' : 'Il Viminale non ha sbloccato i fondi a favore del Comune di Riace'. È quanto precisano fonti del Viminale sottolineando che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 'sta valutando le ...

La voce della Politica fondi comunitari - Lezzi : 'nessun rischio di disimpegno per la Basilicata' : Nessun rischio di disimpegno dei Fondi comunitari della Regione Basilicata. Lo stato di avanzamento dei programmi è più che positivo ed è in linea con i target imposti dalla Commissione europea. È ...

Riace - Viminale : “I fondi per l’accoglienza non sono stati sbloccati. Valutazioni in corso” : Il ministero dell’Interno spegne gli entusiasmi di Mimmo Lucano. Giovedì il sindaco di Riace aveva riferito che il Viminale sarebbe pronto a sbloccare i fondi destinati ai progetti di accoglienza. “Lunedì o martedì dovremmo sapere dal Viminale se effettivamente ci hanno sbloccato i fondi. Informalmente ho saputo di sì ma ancora non c’è nulla di certo”, aveva detto il primo cittadino che dall’inizio del mese protesta per ...

Lucano : "Sbloccati i fondi per Riace" - ma il Viminale frena : "Stiamo ancora valutando" : Dopo aver fatto lo sciopero della fame per salvare il sistema d'accoglienza avviato da anni nel suo paese ed aver ricevuto il sostegno, tra gli altri, anche di Roberto Saviano, che aveva lanciato un appello su Repubblica, il sindaco di Riace, Mimmo Lucano pensava di aver vinto la sua battaglia. "Lunedì o martedì dovremmo sapere se ci hanno sbloccato i fondi. Informalmente ho saputo di sì ma ancora non c'è nulla di ...

Padova - bimbo ipovedente senza libri di testo per mancanza di fondi. L’Unione ciechi : “Disservizio della Regione Veneto” : Un bambino Padovano di 9 anni, autistico e ipovedente, si è visto negare per mancanza di fondi la disponibilità dei libri di testo a caratteri tipografici speciali. Dopo che il caso è stato sollevato dal Gazzettino di Padova, la presidenza nazionale delL’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) si è attivata per mettere a disposizione i libri necessari al proseguimento degli studi del bambino. A venir meno, spiega all’Ansa Marco ...

Giorgetti : “Condanna per i fondi? Siamo finiti - il 6 settembre la Lega chiude” Video : Il sottosegretario alla festa del Fatto evoca la sentenza del Riesame. E sui migranti: «Matteo l’ha sparata grossa sui 500mila rimpatri»

Giorgetti : «Condanna per i fondi? Siamo finiti - il 6 settembre la Lega chiude» : Un affondo viene rivolto anche a Umberto Bossi: «Mi ha insegnato tutto in politica e mi diceva che ero troppo buono per fare politica, forse sono diventato cattivo a partire da te». @MorosiSilvia

Giorgetti : «Condanna per i fondi? Siamo finiti - il 6 settembre la Lega chiude» : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio: «Matteo saprà frenare al momento giusto». E sull'indagine sulla Nave Diciotti che ha coinvolto il vicepremier: «La Lega non ha staccato la spina»