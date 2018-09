I Ferragnez social anche sull' altare | il messaggio su Instagram a pochi minuti dal sì

huffingtonpost

: .@Fedez e @ChiaraFerragni oggi sposi: il matrimonio più social di sempre #Ferragnez Orario, vestiti, cerimonia, in… - RadioItalia : .@Fedez e @ChiaraFerragni oggi sposi: il matrimonio più social di sempre #Ferragnez Orario, vestiti, cerimonia, in… - rtl1025 : Il grande giorno è arrivato ?? I #Ferragnez si sposeranno oggi a #Noto ???? Avete seguito il party di ieri sui loro s… - RaiNews : #TheFerragnez hanno detto 'sì'. Scatti dal matrimonio più social dell'anno ? -

(Di domenica 2 settembre 2018) Che il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez fosse, non c'erano dubbi. Ma che usassero il cellularead un passo dall'non era previsto. Invece così è stato.prima della cerimonia il rapper, emozionato, ha pubblicato uno scatto insieme ai genitori, scrivendo: "Ansia ne abbiamo?". E subito la sua amata ha commentato la foto con un "Corri da me", seguito da un cuore.Ilnon è sfuggito agli utenti che subito lo hanno notato nella marea di commenti che sono seguiti. già questo è troppo per il mio cuore #pic.twitter.com/mTUCb9efwD — fex♡ (@_betterdayhes) 1 settembre 2018Chiara Ferragni e Fedez si sono uniti in matrimonio al tramonto, di fronte al sindaco Corrado Bonfanti che ha celebrato il rito. La cerimonia si è svolta tenuta di Dimora delle Balze, nei dintorni di Noto, in Sicilia.La sposa si ...