Higuain si è preso il Diavolo per la rivincita sulla Signora

(Di domenica 2 settembre 2018) Ma quale Pipita! È stata una pepita d'oro di Gonzaloa far esplodere San Siro e a trascinare nell'entusiasmo persino Gordon Singer, seduto al fianco di Scaroni in tribuna d'onore, mentre Maldini si abbracciava teneramente Leonardo, l'autore del magistrale arrivo dell'argentino a Milanello. Lo avevamo intuito già a Madrid, nell'amichevole con il Real Madrid: con quella voglia matta di prendersi unadalla Juve avrebbe fatto la fortuna di Rino Gattuso. Al Bernabeu s'inventò un gol da favola, facendo tutto da solo, palla recuperata sul limitar dell'area e poi stoccata a giro nell'angolo lontano, alla Insigne verrebbe da segnalare. Anche a Napoli, ignorato e isolato, non è mai stato un corpo estraneo rispetto alla squadra, ha invece collaborato, sofferto e recuperato per offrire il minimo sindacale di contributo alla causa persa clamorosamente nella ripresa. Con la Roma il ...