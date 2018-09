Hamilton trionfa a Monza | emozioni e volti noti al Gp di F1 FOTO

F1 - Gp Monza : trionfa Hamilton - Vettel solo quarto : Da quando esiste il mondo, esistono i giochi di scuderia: una volta tanto, lo si potrebbe serenamente ammettere.

F1 - a Monza trionfa Hamilton | Raikkonen secondo - Vettel chiude al quarto posto : L'inglese della Mercedes sale a +30 in classifica sul tedesco, autore di una rimonta dopo un testacoda al via. Penalizzato Verstappen che aveva tagliato il traguardo al terzo posto

Formula 1 : Hamilton trionfa a Monza davanti a Raikkonen. Vettel quarto : Delusione Ferrari a Monza. Al Gran Premio d'Italia va in scena il trionfo di Lewis Hamilton, primo su Mercedes davanti alla rossa di Kimi Raikkonen. Terza l'altra freccia d'argento di Valtteri Bottas. Ai piedi del podio Vettel, che beneficia della penalità inflitta dai commissari a Verstappen ma recrimina per un contatto al via proprio con Hamilton, che ha mandato il tedesco in testacoda costringendolo a una difficile rimonta dal fondo ...

F.1 : Hamilton trionfa a Monza davanti a Raikkonen - quarto Vettel : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Monza e ha allungato a +30 punti su Sebastian Vettel, che ha chiuso al quarto posto dopo un testacoda al primo giro. Al secondo posto si è piazzata l'altra rossa di Kimi Raikkonen, partita in pole e rimasta in teta fino a sette giri dalla fine quando Hamilton è riuscito a superare il finlandese arrivato nel finale di gara con le gomme stremate. Terza ...

F1 - Hamilton trionfa a Monza e allunga su Vettel : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia : Il pilota britannico porta a trenta il suo vantaggio su Vettel, quarto oggi al traguardo dopo il contatto al via con il campione del mondo Lewis Hamilton vince a sorpresa il Gp di Monza, il pilota britannico completa un super week-end piazzando la ciliegina sulla torta al momento giusto. Domenica da dimenticare per le due Ferrari, costrette a cedere l’intera posta in palio ai rivali della Mercedes, più furbi nel corso della gara ...

Formula Uno : Hamilton trionfa a Monza : 16.37 Lewis Hamilton (Mercedes) trionfa al Gp d'Italia dopo uno spettacolare duello con Raikkonen. Verstappen chiude terzo,ma poi è retrocesso al 5° posto per la penalizzazione di 5". Terzo quindi Bottas e quarto Vettel. Subito brividi al via:Raikkonen, in pole,prende la testa.Hamilton supera Vettel che si gira e va in testacoda. Vettura danneggiata per il tedesco che riparte così ultimo. Si ritirano Alonso, (nel 2010 centrò l'ultima vittoria ...

In Belgio la Ferrari di Vettel trionfa davanti a Hamilton : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il tedesco della Ferrari ha preceduto al traguardo la Mercedes di Lewis Hamilton, scattato dalla pole. ...

F1 GP Belgio : Vettel trionfa davanti a Hamilton : Cronaca Situazione gomme al via della 63esima edizione del GP del Belgio: supersoft per i primi dieci, nuova solo per Gasly, soft nuova per il resto della griglia, tranne Bottas che la monta usata ...

Vettel trionfa nel Gp del Belgio e lancia un segnale per Monza. Hamilton secondo : Sebastian Vettel vince il Gp del Belgio a Spa con una gara passata sempre in testa dall'inizio alla fine. Hamilton secondo, Raikkonen fuori. Domenica prossima il Gp d'Italia a Monza Una gara passata ...

Gp di Belgio. Vettel trionfa a Spa - secondo Hamilton : Si tratta della quinta vittoria stagionale per il ferrarista. Terzo Verstappen, fuori RaikkonenS - ebastian Vettel su Ferrari vince il Gran premio del Belgio di Formula uno, precedendo Lewis Hamilton ...

GP del Belgio - la Ferrari di Vettel trionfa sulla mitica pista di Spa. Hamilton 2° : TRAGUARDO - Sebastian con la Ferrari vince il Gran Premio del Belgio a Spa. Secodno Hamilton anche Verstappen sul podio. L'altra Mercedes di Bottas è quarta. 43° giro - Hamilton ha...

Formula Uno - Vettel trionfa a Spa. Secondo Hamilton - terzo Verstappen : Sebastian Vettel rialza la testa e ottiene una vittoria fantastica a Spa, nel gran premio del Belgio. Il fuoriclasse della Ferrari, giunto Secondo nelle qualifiche di ieri, ha bruciato alla partenza Lewis Hamilton che non è mai riuscito ad impensierire il 31enne della Rossa che ha condotto dall'inizio alla fine una gara perfetta ottenendo un successo meritato. Sfortunata l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen che dopo aver forato al giro numero due è ...

GP del Belgio - la Ferrari di Vettel trionfa sulla mitica pista di Spa. Hamilton 2° : TRAGUARDO - Sebastian con la Ferrari vince il Gran Premio del Belgio a Spa. Secodno Hamilton anche Verstappen sul podio. L'altra Mercedes di Bottas è quarta. 43° giro - Hamilton ha...

A Spa è grande Ferrari! Trionfa Vettel - Hamilton 2°. Raikkonen k.o. : Sebastian Vettel ha vinto il GP del Belgio, 13ª prova del Mondiale di F.1. Il tedesco della Ferrari ha preceduto al traguardo la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto ...