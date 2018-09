: Ha travolto i vicini:è ancora latitante - TelevideoRai101 : Ha travolto i vicini:è ancora latitante - mazzettam : A Palagonia come l'#ISIS Erano da poco passate le 22 quando un’automobile è piombata su una famiglia che si era ri… - infoitinterno : Palagonia, caccia al folle che ha travolto con l'auto una trentina di vicini di casa -

Non si fermano, nella notte,le ricerche dell'uomo di 52 anni che a Palagonia, nel Catanese, hacon l'auto i suoidi casa uccidendo un'anziana e ferendone altri sette. L'auto usata dal 52enne per investire i suoie successivamente per fuggire è stata abbandonata e il suo telefono cellulare risulta irraggiungibile.(Di domenica 2 settembre 2018)