Guida Feltrinelli L' editore campano Gnasso interviene

Napoli - spuntano manifesti contro Feltrinelli dopo la Guida turistica delle polemiche : Bufera contro la Feltrinelli a Napoli, città che questa mattina si è risvegliata con piazze, strade e vetrine ricoperte di manifesti di protesta. A scatenare rabbia e indignazione del...

Guida Feltrinelli su Caserta : con una descrizione così - il Bronx ci farebbe più bella figura : di Linda Maisto e Francesco Pastore In questi giorni, ha fatto scalpore, non solo in Campania, la notizia che la Guida turistica della Feltrinelli su Italia del Sud e Isole abbia fornito ai propri lettori una descrizione assai sommaria e negativa, ai limiti della diffamazione secondo il sindaco, della provincia di Caserta. L’invito neppure troppo nascosto della Guida è di evitarla del tutto. Parafrasando il testo, si legge che Aversa e dintorni ...

Caserta - sindaco contro Feltrinelli : quella Guida sul Sud è da querela : Il critico Goffredo Fofi un po' per scherzo disse che era una piccola Atene, e poi ci sono ristoranti e bei locali, tra le migliori pizzerie al mondo, una bella movida, due o tre negozi che sono un ...

Polemiche sulla Guida a Caserta - Feltrinelli : 'È il giudizio di Rough' : Feltrinelli, si ricorda, 'è il concessionario italiano di Rough Guide, uno dei marchi più autorevoli dell'editoria di viaggio, nato in Inghilterra nel 1982 e oggi distribuito in tutto il mondo con ...

Guida Feltrinelli : “Caserta? C'è solo la camorra”/ Bocciata anche la Reggia - è bufera : “Stereotipi razzisti” : Guida Feltrinelli: “Caserta? C'è solo la camorra”. Bocciata anche la Reggia, è bufera: “Stereotipi razzisti”. Le ultime notizie: il sindaco pronto alla querela per tutelare la città(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 17:23:00 GMT)

"La Reggia? È monotona. Territorio quasi tutto dominato dalla camorra". La Guida Feltrinelli fa infuriare Caserta : È stata definita "città anonima", con un Territorio circostante "quasi del tutto dominato dalla camorra", da evitare, quindi. Così è stata tratteggiata Caserta dalla Guida Feltrinelli, che non ha risparmiato neanche il suo fiore all'occhiello, la Reggia. Ma la stroncatura non è piaciuta al primo cittadino così come ai Casertani, che minacciano di boicottare i punti vendita Feltrinelli. Come ricostruisce ...

"Caserta? Una città anonima" - bufera su Guida Feltrinelli : Caserta? " Una città anonima ". E la Reggia? " Una struttura piuttosto monotona nella quale la dimensione supplisce all'ispirazione artistica". Sono questi alcuni dei passaggi della guida turistica '...