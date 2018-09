Guerra tra gang rivali in carcere a Prato | agente ferito con una lametta

Area C - Area B - rincari Atm. A Milano scoppia la Guerra dei trasporti : I bolidi della Formula 1 fanno il loro ingresso in città, alla Darsena, e la Milano di Beppe Sala torna sulle prime pagine dei giornali di mezzo mondo, come ai tempi di Expo. Peccato però che la città del commercio e della logistica, coi furgoni diesel, sia costretta ai margini grazie ad Area B, l'ultima prematura invenzione delle sirene ...

Iliad - "Guerra di promo" con Tim - Tre e Vodafone / Tra nuove offerte e ritardi di portabilità che confusione! : Iliad, "guerra di promo" con Tim, Tre e Vodafone: tra nuove offerte e ritardi di portabilità si è creata una grande confusione per i consumatori indecisi su come muoversi.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:12:00 GMT)

Adidas vs Puma - Due fratelli in Guerra - Rai Movie/ La rivalità tra i due marchi c'è ancora? (1 settembre 2018) : Adidas vs Puma - Due fratelli in guerra, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 1 settembre 2018. Nel cast: Ken Duken e Torbern Liebrecht, alla regia Oliver Dommenget. La trama.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 16:13:00 GMT)

Guerra tra immigrati a Ferrara : fermati gli autori del raid col machete : Ricordate quelle foto choc che arrivavano dall'Emilia Romagna? Il migrante accasciato a terra, con la testa sanguinante spaccata a colpi di accetta (o machete). Oggi, quasi un mese dopo quella folle battaglia tra immigrati nel cuore di una città tranquilla come Ferrara.Quell'episodio aveva scatenato una vera e propria Guerra tra bande di immigrati. Spacciatori che si accoltevano e aggredivano per vendetta e per la gestione del territorio. Era ...

Palio di Siena - la giunta vota a favore di un’edizione straordinaria per i 100 anni dalla fine della Prima Guerra mondiale : A Siena l’ultimo Palio straordinario fu celebrato diciotto anni fa, nel 2000, in occasione del Giubileo. Ora, a sole due settimane dalla corsa che ha incoronato la Lupa per la 37° volta, le contrade potrebbero tornare a sfidarsi in un periodo atipico come novembre per celebrare il centenario della fine della Prima guerra mondiale. L’idea è venuta a metà agosto ad Assoarma (la federazione delle associazioni d’arma) che ha mandato la richiesta ...

Ferrara. Guerra tra bande nigeriane : due arresti : Sono stati arrestati i due nigeriani accusati di avere colpito alla testa un connazionale di 26 anni con un machete.

Annamaria Berrinzaghi/ Chi è la madre e manager di Fedez : "Abbiamo entrambi la tendenza a essere Guerrafondai" : Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, è la madre e manager di Fedez: accanto al figlio sin dai suoi primi passi nel mondo della musica, oggi è a capo di...(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 09:26:00 GMT)

Cosa c'è in ballo nella Guerra tra Macron e l'asse Salvini-Orbàn : Emmanuel Macron ci sta e rilancia la sfida a Matteo Salvini e Viktor Orbàn. Il premier ungherese aveva definito il presidente francese "il principale oppositore" dei sovranisti europei e l'inquilino del'Eliseo ha prontamente raccolto il guanto e alzato la posta, includendo nel novero dei 'nemici' anche il ministro dell'Interno italiano e leader leghista, Matteo Salvini. "Hanno ...

Guerra E PACE / Anticipazioni seconda puntata e diretta 29 Agosto : Natasha cade nella trappola di Helene! : GUERRA e PACE, Anticipazioni seconda puntata e diretta 29 Agosto 2018: lontano da Andrej, Natasha dovrà fare i conti con la freddezza di Marya e con i loschi piani di Anatole(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 23:12:00 GMT)

Guerra E PACE / Diretta e anticipazioni 29 agosto : Nicolaj promosso - Pierre in trappola - a nozze con Helena : GUERRA e PACE, anticipazioni del 29 agosto 2018, in prima Tv su Canale 5. Mentre Napoleone avanza verso la Russia, il destino di tre giovani si intreccia in modo inaspettato.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 22:31:00 GMT)

Canale della Manica - pescatori francesi e britannici in Guerra per le capesante tra speronamenti e lanci di pietre : lanci di pietre, fumogeni e insulti e barche speronate: pescatori francesi e britannici sono stati protagonisti nella notte di una vera e propria battaglia navale nel Canale della Manica. Oggetto del contendere: le capesante. E’ solo l’ultimo episodio, riportato dal Guardian, di una controversia di lunga data sulla pesca del pregiato mollusco, con i francesi che accusano le imbarcazioni britanniche di pescarne troppe al largo delle coste ...

Cast e personaggi di Guerra e Pace al via su Canale 5 dal 29 agosto tra orrori e amori epici : Cast e personaggi di Guerra e Pace sono pronti a intrattenere il pubblico di Canale 5 da oggi, 29 agosto, con l'epica storia d'amore tra Pierre, Natasa e Andrej tra passioni e orrori nati dagli scontri dell'epoca. Siamo nel 1805, in Russia, nel periodo in cui Napoleone Bonaporte cercava di conquistare i territori di Alessandro I e proprio mentre la storia era al collasso, tre giovani aristocratici di San Pietroburgo assistevano all'intreccio ...

Tra paradiso fiscale al Sud e "Guerra" sugli assegni d'oro : è rebus pensioni : Esenzione fiscale totale sulla pensione per 10 anni per chi si trasferisce in tre regioni del Meridione: i sindacati...

Guerra e Pace - su Canale 5 la miniserie tratta dal classico della letteratura : ...