Greta | la 15enne che sciopera davanti al parlamento contro il riscaldamento globale

(Di domenica 2 settembre 2018) La protestai politici "Perché andare a scuola? Per loro fatti non contano. Lo sto facendo perché voi adulti diate importanza al mio futuro", ha spiegato la ragazzina svedese da due settimane è seduta per terraaldi Stoccolma dove consegna volantini e mostra cartelli per sensibilizzare l'opinione pubblica locale sui cambiamenti climatici.