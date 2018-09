GR | muore cacciatore 22enne

Russia : cacciatore muore annegato per prendere anatra - : Un residente del villaggio di Napolnaya Tavla in Mordovia è annegato in uno stagno durante la caccia, mentre cercava di prendere un anatra abbattuta, ha detto il capo regionale del Ministero delle ...

Arezzo - un cacciatore muore in una battuta di caccia e sui social fioccano gli insulti : La stagione venatoria non è ancora iniziata, ma le doppiette in Toscana hanno già fatto una vittima. Mauro Ceccherini, sessantenne di Laterina (centro in provincia di Arezzo) nei giorni scorsi era uscito per una battuta di selezione al cinghiale nei boschi de La Mannassa, ma è rimasto vittima di un terribile incidente che gli è costato la vita. Il dolore della moglie e dei due figli dell'uomo è stato reso ancora più straziante dai commenti ...