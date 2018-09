Gp Monza | suicidio Rosso | vince Hamilton | Vettel quinto

ilgiornale

: Imbarazzante il suicidio sportivo della Ferrari. Vettel commette troppi troppi troppi troppi troppi errori, non mer… - RaffoSarnataro : Imbarazzante il suicidio sportivo della Ferrari. Vettel commette troppi troppi troppi troppi troppi errori, non mer… - vincenzo_vint72 : Un altra vittoria buttata via ai box #Ferrari far entrare prima #Kimi7 di Hamilton é stato un suicidio #ItalianGP… - ely2510d : #SkyMotori fine settimana di merda. La Roma ha perso col Milan la Ferrari non vince a Monza.....è da suicidio e io che volevo una gioia -

(Di domenica 2 settembre 2018) Benny Casadei Lucchinostro inviato aBravi, davvero bravi i piloti ferraristi, il box ferrarista, la Ferrari tutta. Bravi. Era evidente dal malumore didopo la pole mancata, dalle parole agguerrite di Kimi dopo la pole conquistata, dal sorriso furbo e sereno diaccanto ai due ferraristi nella conferenza stampa del sabato. Era chiaro a tutti che la Ferrari avrebbe dovuto blindare il Gp, catechizzare i piloti, tenere tranquilli entrambi, impartire quegli ordini di scuderia che ha sempre dato anche quando erano vietati e invece... Invece stavolta non si fa, non è bello, etico, elegante, non si fa neanche se la Mercedes è molto meno schizzinosa e li sta impartendo ad ogni gara e oggi ne abbiamo avuta l'ennesima dimostrazione. Invece per la Ferrari molto meglio perdere il mondiale, che importa? C'erano 17 punti da recuperare e adesso sono diventati quasi il doppio. Però ...