Gp Monza | contatto tra Hamilton e Vettel Ferrari ai box

Incidente Vettel-Hamilton/ Video F1 Monza - contatto con la Mercedes al via e testacoda per la Ferrari : Incidente Vettel-Hamilton, Video F1: a Monza contatto con la Mercedes al via e testacoda per la Ferrari che ha riportato danni all'ala anteriore ed è ripartita dall'ultimo posto(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:37:00 GMT)