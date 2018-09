GP Italia | una sola sosta per quasi tutti i piloti

F1 - GP Italia 2018 : Ferrari - ora il Mondiale è una chimera. Puntare alle vittorie di tappa e sperare… : Lo si era detto in sede di presentazione. L’appuntamento di Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, può essere il crocevia della stagione. Guardando ai risultati, ci potrebbe essere la conferma. La vittoria di Lewis Hamilton, la 68esima in carriera e la quinta sul circuito brianzolo, sono un durissimo colpo alle ambizioni mondiali della Ferrari e di Sebastian Vettel, su come infatti la corsa sia ...

Una Juve operaia a punteggio pieno in Italia - ma in Champions è un’altra storia… : La Juventus, come da pronostici, sta dominando il campionato Italiano: di certo non ha già vinto lo scudetto (Napoli, Roma, Inter, Lazio di certo non si scanseranno) ma questo inizio ha dato una forte indicazione. I bianconeri sono i più forti, i più completi e con il minimo sforzo riescono a portare a casa le partite: con un Ronaldo a secco, sono i cosiddetti operai a tirare la carretta. Ma in Champions League basterà? Non proprio. Per ...

FIAT 500X - RESTYLING DEL CROSSOVER ItaliaNO : ECCO IL NUOVO LOOK/ Prevista anche una versione rally : FIAT 500X, RESTYLING del CROSSOVER ITALIANO: NUOVO LOOK. Fari Full Led, nuovi motori, e tante altre novità per il piccolo suv costruito nello stabilimento di Melfi, in Basilicata(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:20:00 GMT)

CAOS LIBIA/ Macron e i trafficanti di uomini tendono una trappola all'Italia : Da 5 giorni alcune zone di Tripoli sono teatro di gravi scontri tra milizie e ieri un colpo di mortaio è arrivato vicino all'ambasciata italiana. Il punto di MICHELA MERCURI(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:00:00 GMT)

Rugby - Matteo Minozzi si infortuna : lesione del crociato - che tegola per l’Italia e le Zebre : Matteo Minozzi si è infortunato gravemente durante Zebre-Southern Kings, match valido per la prima giornata del Pro 14 di Rugby. L’estremo della franchigia italiana e della Nazionale si è infatti procurato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, del legamento collaterale esterno e del tendine muscolo popliteo: un referto medico davvero drammatico per il 22enne che doveva incominciare la stagione della ...

The Italian Job - Raikkonen in pole position a Monza : Vettel completa una splendida prima fila Ferrari : Il pilota finlandese beffa Vettel e Hamilton all’ultimo respiro, prendendosi la pole position del Gp d’Italia con poco meno di due decimi di vantaggio sul compagno di squadra All’improvviso Kimi Raikkonen, il pilota finlandese si prende la pole position del Gp d’Italia, beffano Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Un ultimo giro perfetto quello del driver di Espoo, che stampa un fantastico 1:19.119 che non lascia ...

Italiano costretto a sposare una vietnamita (per la cittadinanza) : Una vicenda a dir poco incredibile quella che ha visto come protagonista un 42enne di Reggio Emilia, costretto con l"inganno e poi con le minacce a sposare una ragazza vietnamita.I fatti risalgono al lontano maggio 2013 quando l"uomo, single da tempo, si lascia convicere da una coppia di amici vietnamiti che gli propongono di conoscere tramite Skype la loro nipote 20enne.L"Italiano e la vietnamita intessono così un rapporto a distanza, fatto di ...

E gli hacker Italiani presero il controllo di una rete criminale : Quando è l'attaccante ad essere attaccato. Un rete di computer zombie ruba credenziali in Italia ma viene infiltrata e smontata da un hacker italiano che si introfula nell'email dei criminali che la dirigono

Anche una varesotta tra le pre-finaliste di Miss Italia : ... dote acquisita grazie agli insegnamenti della nonna Emma Reina Miss Bellezza Rocchetta 18 anni 1,72 Bergamo, ama la danza classica che pratica da quando è piccola e sogna il mondo del cinema, Sofia ...

SCENARIO/ Dall'Italia alla Ue - tutti gli errori di una sinistra impotente : L'Ue ha bisogno di un nuovo collante, perché quello con cui si è tenuta insieme, il pensiero unico ordoliberale (che la sinistra di potere ha fatto suo) non tiene più. MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 06:03:00 GMT)CENARIO/ Gli immigrati e il principio "non negoziabile" violato dall'UeSCENARIO/ L'errore di lasciare l'Italia a Salvini: così muoiono il Colle e il Pd

Milan e Lazio - una richiesta dall’Italia intera : giocate questa Europa League per vincere e ridare lustro al nostro calcio! : Europa League, Milan e Lazio dovranno difendere i colori della nostra Serie A, con ottime possibilità di riportare il trofeo in Italia E’ dal 1999 che una squadra italiana non vince l’Europa League. Si trattava del Parma di Malesani, che mise a segno un vero e proprio exploit, grazie a calciatori di primissimo livello quali Thuram, Buffon, Crespo, Chiesa e tanti altri. Da troppo tempo però, la competizione viene quasi snobbata ...

Formula 1 - GP Italia. Monza - ogni curva una storia : Partenza ritardata alle 18.15 e gara ridotta a 40 giri, vinse Niki Lauda nel giorno della sfida tra Andretti , che si laureò campione del mondo, e Villeneuve, entrambi penalizzati. QUI LA storia DI ...

Fabrizio Frizzi - Miss Italia 2018 in suo ricordo : Carlotta Mantovan ha in serbo una sorpresa : È tutto pronto per Miss Italia 2018 su La7 e quest'anno sarà un'edizione più speciale del solito secondo Patrizia Mirigliani che ha voluto Francesco Facchinetti e Diletta Leotta a condurre il concorso ...